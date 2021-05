Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – A Heineken Champions Cup europeia tem seus finalistas. Neste domingo, o La Rochelle, da França, derrotou o poderoso Leinster, da Irlanda, tetracampeão europeu e atual campeão do PRO14. O La Rochelle triunfou por indiscutíveis 32 x 23, fazendo um segundo tempo muito forte. Com isso, a grande final europeia será entre dois franceses, La Rochelle e Toulouse, que duelarão na Inglaterra no dia 22 de maio.

O La Rochelle jamais foi campeão europeu e irá para a sua primeira final na história. Caso seja campeão, o La Rochelle igualará o feito de seu compatriota Brive (campeão europeu em 1997), único time campeão da Champions Cup que jamais foi campeão nacional (o Northampton Saints também foi campeão europeu antes de ser campeão inglês, mas venceu depois o título nacional). O último título francês da Champions Cup foi em 2015, quando o Toulon se sagrou campeão.



A semifinal foi em La Rochelle, mas o primeiro tempo começou com o Leinster mostrando que tinha a camisa mais pesada da partida, cravando o primeiro try logo aos 8′, com Furlong, no poderio do pack irlandês, logo após Liebenberg receber amarelo e deixar os franceses com um homem a menos.

No entanto, o Leinster não foi capaz de impor domínio no contato como está acostumado e o La Rochelle falou mais alto no jogo em turnovers e penais arrancados. O time da casa logo reduziu o marcador com penal chutado aos 15′ pelo neozelandês Ihaia West e, ele mesmo, chutou drop goal inteligente aos 18′ para deixar o placar em 6 x 7.

- Continua depois da publicidade -

Jogando sem Sexton, coube a Ross Byrne ser o abertura do Leinster e ele logo guardou as duas primeiras oportunidades dos irlandeses com dois penais seguidos, aos 20′ e aos 26′, mas West chutou outros 2 penais antes do intervalo, levando o jogo à pausa em Leinster 13 x 12. O trio neozelandês do La Rochelle (o oitavo Victor Vitor, o scrum-half Tawera Kerr-Barlow e o abertura Ihaia West) começavam a falar mais alto e antes da pausa West chutou para Vito, que quase marcou o try dos anfitriões.

No segundo tempo, apesar do Leinster ter mais posse de bola, quem foi mais eficiente foi o La Rochelle. West virou o marcador com mais 2 penais para os franceses logo após a volta e, aos 54′, Lowe deixou os irlandeses com 14 em campo por amarelo.

Os donos da casa aproveitaram a superioridade numérica. West acertou penal na trave aos 60′ e, aos 64′, Kerr-Barlow foi detido a centímetros do try por Van der Flier. A pressão seguiu e Alldritt rompeu para o try francês.

O Leinster foi incapaz de dar uma resposta concreta, sofrendo para criar espaços. Aos 73′, veio o golpe fatal, com o australiano Wil Skelton marcou o try da vitória do La Rochelle em maul. Os irlandeses ainda reagiram no fim com try de Byrne, mas sem tempo para a virada.

Placar final: La Rochelle 32 x 23. Momento mais importante da história do clube da pequena cidade de 76 mil habitantes no litoral atlântico da França.

32 23

🇫🇷La Rochelle 32 x 23 Leinster☘️, em La Rochelle🇫🇷

Árbitro: Matthew Carley🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

La Rochelle

Tries: Alldritt e Skelton

Conversões: West (2)

Penais: West (5)

Drop goals: West (1)

15 Brice Dulin, 14 Dillyn Leyds, 13 Geoffrey Doumayrou, 12 Levani Botia, 11 Raymond Rhule, 10 Ihaia West, 9 Tawera Kerr-Barlow, 8 Victor Vito, 7 Wiaan Liebenberg, 6 Grégory Alldritt, 5 Will Skelton, 4 Romain Sazy (c), 3 Uini Atonio, 2 Pierre Bourgarit, 1 Reda Wardi;

Suplentes: 16 Facundo Bosch, 17 Dany Priso, 18 Arthur Joly, 19 Thomas Lavault, 20 Kevin Gourdon, 21 Arthur Retiere, 22 Jules Plisson, 23 Pierre Aguillon;

Leinster

Tries: Furlong e Byrne

Conversões: Byrne (2)

Penaus: Byrne (3)

15 Hugo Keenan, 14 Jordan Larmour, 13 Garry Ringrose, 12 Robbie Henshaw, 11 James Lowe, 10 Ross Byrne, 9 Luke McGrath (c), 8 Jack Conan, 7 Josh van der Flier, 6 Rhys Ruddock, 5 James Ryan, 4 Devin Toner, 3 Tadhg Furlong, 2 Rónan Kelleher, 1 Cian Healy;

Suplentes: 16 James Tracy, 17 Ed Byrne, 18 Andrew Porter, 19 Scott Fardy, 20 Ryan Baird, 21 Rowan Osborne, 22 Ciarán Frawley, 23 Rory O’Loughlin;

Heineken Champions Cup – Copa Europeia de Rugby 2020-21

Dia 22/05 – 🇫🇷Toulouse x La Rochelle🇫🇷, em Londres🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Lista de campeões