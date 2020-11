Tempo de leitura: 3 minutos

Os Blues não entraram em campo nesse fim de semana, para a decepção da torcida francesa, o Top 14 por outro lado teve seis partidas, Clermont (3º) e Lyon (6º) não foram a campo. O líder La Rochelle (1º) tropeçou em Paris diante do Stade Français (8º), mas com um jogo a mais, manteve a liderança. Na segunda colocação o Toulouse (2º) venceu fora de casa a Section Paloise (10º) retomando o caminho da vitória, apesar do resultado a equipe, com nove jogos é uma das que mais jogou, e deve ser ultrapassada pelos adversários, a maior parte com sete jogos.

O La Rochelle, líder isolado da competição, viajou para Paris empolgado. A equipe porém sofreu um choque de realidade diante do Stade Français, voltando para a costa atlântica com uma derrota contundente por 35 a 13. Apesar da falta de torcida o La Rochelle continua a ter dificuldades para jogar fora de casa. Com oito jogos a equipe mantém a liderança principalmente porque o Clermont, com sete jogos, não entrou em campo esse final de semana.

- Continua depois da publicidade -

O Toulouse, sem vencer a três jogos, reencontrou o caminho da vitória batendo fora de casa a Section Paloise por 22 a 16. Os occitanos fizeram um primeiro tempo ruim, assim como nos outros jogos, mas na segunda etapa conseguiriam reencontrar um pouco da magia da equipe virando o jogo com facilidade, o único try da equipe foi anotado pelo fullback Maxime Medard, veterano do Toulouse e da seleção francesa que pensa em se aposentar no final da temporada. Com o resultado o time avança para a segunda colocação, mas com nove jogos, contra sete da maior parte dos adversários deve cair bastante quando os times se equalizarem. A Section Paloise continua a cair na tabela e parece não ter forças para se recuperar.

O Racing (5º) deixou Paris para enfrentar o penúltimo colocado Brive (13º), voltando para a cidade luz com uma vitória suada por 23 a 19. O Brive fez a sua melhor apresentação da temporada, acuando os parisienses, principalmente na primeira etapa. No segundo tempo porém os visitantes fizeram valer a qualidade técnica superior, anotando um try no ultimo minuto para virar o jogo, com o asa Fabien Sanconnie que colocou a bola no chão diante da sua antiga equipe.

O Toulon (4º), que ainda não havia vencido fora de casa essa temporada, atropelou o Agen (14º) por 38 a 9. Os donos da casa com dois pontos em nove jogos seguem fazendo uma das piores campanhas da história do Top 14. Apesar da fragilidade do adversário uma vitória fora de casa é sempre importante, o destaque do Toulon fica por conta da estreia do centro Ma’a Nonu, o All Black bicampeão do mundo é uma lenda viva do rugby, mas com 38 anos existem muitas dúvidas se ainda tem condições de jogar em alto nível.

O Bordeaux (7º) conquistou a primeira vitória fora de casa da temporada batendo o Castres (12º) por 30 a 29. A partida foi bastante inusitada a primeira etapa, que terminou nove a nove, teve os dois times muito fechados apostando no jogo físico e na defesa, no segundo tempo as duas equipes mudaram a estratégia, jogando de maneira ofensiva, tornando a partida muito mais agradável, com o asa reserva Afaesetiti Amosa anotando o try da vitória no minuto final. Ambos os times começaram muito mal a temporada o Bordeaux porém mostra uma evolução e sobe na tabela, Castres por outro lado continua a brigar na parte de baixo.

Entre lesionado e jogadores na seleção o Montpellier (11º) viajou para o País Basco com uma equipe desfalcada. O time não conseguiu fazer frente a um pragmático Bayonne (9º), que não teve dificuldades para sair de campo com a vitória por 29 a 20. Para os bascos a vitória é mais um passo importante na luta contra o rebaixamento enquanto para a estrelada equipe do Montpellier é mais uma decepção em uma temporada muito abaixo do esperado, o time porém, com seis jogos, é a equipe que menos entrou em campo e ainda pode se recuperar.

Top 14 – Campeonato Francês 2020-21

Castres 29 x 30 Bordeaux

Pau 16 x 22 Toulouse

Agen 9 x 38 Toulon

Bayonne 29 x 20 Montpellier

Brive 19 x 23 Racing

Stade Français 35 x 13 La Rochelle

Clube Cidade Jogos Pontos La Rochelle La Rochelle 8 26 Toulouse Toulouse 9 24 Clermont Clermont-Ferrand 7 23 Toulon Toulon 7 23 Racing Paris 7 22 Lyon Lyon 7 20 Bordeaux-Bègles Bordeaux 7 19 Stade Français Paris 7 19 Bayonne Bayonne 8 16 Pau Pau 9 15 Montpellier Montpellier 6 12 Castres Castres 7 11 Brive Brive-la-Gaillarde 8 10 Agen Agen 9 2

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;