ARTIGO COM VIDEOS – Demorou mas o Top 14 finalmente conseguiu ter uma rodada completa, com todas as 14 equipes entrando e não faltaram tries para comemorar. O campeonato está cada vez mais embolado e com tantos jogos a menos fica difícil ter uma visão clara. O La Rochelle (1º), com oitos jogos , segue líder batendo em casa o Brive (13º), na segunda colocação, com nove jogos, o Toulouse (2º) atropelou casa o Agen (14º). As duas equipes seriam as favoritas, mas em um ano atípico todas as equipes entre o 3º e o 9º lugares estão com sete jogos, o que quer dizer que quando as partidas atrasadas forem realizadas os líderes podem ter problemas para ficar entre os seis classificados.

O La Rochelle bateu em casa o Brive por 36 a 22. Os líderes da competição dominaram o jogos, mas relaxaram nos últimos minutos tomando dois tries que custaram o ponto bônus ofensivo. Com oito jogos os atlânticos seguem fazendo boas atuações, mas ainda podem ser ultrapassados por três equipes.

O vice-líder Toulouse não teve problemas para bater, em casa, o desesperado Agen por 63 a 18. Os occitanos, porém estão em uma situação precária, a equipe é a que mais jogou, com nove partidas e pode de uma hora para outra cair para a metade de baixo da tabela, por isso o time precisa de todos os pontos que puder. O Agen segue fazendo uma das piores campanhas da história do Top 14.

O Castres (12º) teve um início de temporada para se esquecer, acumulando derrotas e jogos cancelados, ficando perigosamente perto da zona de rebaixamento. Nas duas ultimas semanas, porém a equipe fez grandes atuações e começou a sonhar com voos mais altos. Nessa rodada o time deu um passo para trás apresentando um rugby lastimável sendo atropelado em casa pelo Clermont (3º) por 40 a 14. Os amarelos, por outro lado, somam mais um vitória, estando a apenas três pontos do líder com um jogo a menos.

O Toulon (4º) conquistou uma vitória dura, em casa, contra a Section Paloise por 18 a 13, depois de um primeiro tempo dominante os donos da casa relaxaram e quase entregaram a vitória para os visitantes. A Section Paloise (10º) completa cinco jogos sem vencer e de sensação do campeonato começa a ver a zona de rebaixamento se aproximar. O Toulon busca se firmar na competição.

O Lyon (6º) mesmo tendo ficado muitas rodadas sem entrar em campo fez uma grande partida em casa contra o Stade Français (8º) vencendo por 20 a 19. O Destaque fica por conta da grande atuação do pilar Demba Bamba, preterido pelos Blues para o fim de semana o jovem jogador entrou em campo dispostos a mostrar porque merece um lugar entre os melhores da França, anotando o único try do jogo nos minutos finais. Depois de um início conturbado de temporada o Lyon parece ter encontrado o ritmo e começa a sonhar com uma vaga nas finais, os parisienses por outro lado caem na tabela com a derrota e se afastam dos líderes.

O Bayonne (9º) viajou para Paris com muitas baixas e acabou atropelado pelo Racing (5º) por 43 a 17. O time da cidade luz não deu chances para os bascos anotando sete tries, com direito a Hat Trick do ponta Donovan Taofifenua. A missão do Bayonne no ano era ficar no Top 14 e, apesar de um tropeço ou outro parece bem encaminhada, o Racing possuí um jogo a menos e ainda pode passar o La Rochelle.

Montpellier (11º) recebeu o Bordeaux (7º) em uma partida muito dura, que terminou com o time da terra dos vinhos vencendo por 23 a 22. Os donos da casa foram pragmáticos apostando em uma defesa sólida, mas no minuto final foram vítimas de uma bela jogada do ponta Ben Lam que colocou a bola na chão e virou o jogo. O Bordeaux segue brigando por uma vaga nas finais e volta para casa com pontos importantes. O Montpellier segue decepcionando, mas com seis jogos é o time que menos jogou e pode subir muito na tabela, mas para isso precisa melhorar.

