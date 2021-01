Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VIDEOS – O ano começou com muito rugby na França, e uma rodada quase completa, a partida entre Bayonne e Section Paloise foi cancelada devido a um surto de COVID-19 no time basco. Na parte de cima da tabela três equipes disputam a primeira colocação conquistando importantes vitórias fora de casa nessa rodada. O líder La Rochelle (1º) não teve dificuldade para bater o lanterna Agen (14º), o segundo colocado Toulouse (2º) teve um vitória dura contra o Montpellier (13º), enquanto o Racing (3º) conquistou uma vitória heroica diante do Clermont (7º). Na parte de baixo da tabela a vitória do Castres (12º), fora de casa diante do Lyon (6º) embolou a luta contra o rebaixamento.

No duelo entre o líder e o lanterna deu a lógica. O La Rochelle deixou a costa atlântica e não teve dificuldades para bater o desesperado Agen por 43 a 13, conquistando um importante ponto bônus ofensivo. Os atlânticos, que ainda podem ser ultrapassados pelo Racing, que tem um jogo a menos, seguem fazendo uma temporada impecável, e apenas um desastre deixa o time fora das finais. O Agen, praticamente rebaixado, segue o caminho inverso e com apenas dois pontos faz uma das piores campanhas da história da França.

O Toulouse teve um final de semana mais difícil, batendo fora de casa o Montpellier por 16 a 9. Uma partida muito amarada exigiu dos occitanos abandonar o estilo de jogo exuberante por uma abordagem mais pragmática. A derrota joga o Montpellier para a zona de rebaixamento, e mesmo com três jogos a menos acende o sinal de alerta no time. A equipe, recheada de estrelas, não consegue jogar bem e a principal razão é o ataque, o time controla o jogo, por vezes dominando os adversários, mas não consegue finalizar.

O Racing conquistou uma vitória gigante diante do Clermont por 24 a 22. Longe de Paris a equipe azul e branco teve começou a partida conturbado, sofrendo dezesseis pontos em apenas treze minutos, mas manteve a calma e equilibrou o jogo, contando com a qualidade do ponta Simon Zebo, que marcou o try da vitória nos minutos. A virada se deve principalmente ao scrum fixo do time da cidade luz que dominou os donos da casa, conquistando muitos penais. O resultado coloca o Racing definitivamente na luta pela primeira posição enquanto mantém o Clermont fora da zona de classificação.

A torcida do Castres recebeu um presente da natal atrasado, com a vitória do time, fora de casa diante do Lyon por 15 a 14. A situação não era animadora na zona de rebaixamento o Castres jogava fora de casa com um jogador a menos, o centro David Yann recebeu o vermelho aos quatro minutos de jogo por ir para o contato com o cotovelo. O cartão porém energizou os visitantes que deixaram o coração em campo, surpreendendo os adversários, que não conseguiriam igualar o combate físico. A vitória eleva o moral da equipe da equipe e tira o time da zona de rebaixamento, o caminho, porém ainda é muito longo para o time. O Lyon deixa escapar pontos importantes diante de uma equipe fragilizada, que podem fazer falta no final da competição

O Bordeaux (8º) começou o ano com uma boa vitória em casa diante do Toulon (5º), por 31 a 18. O time da terra dos vinhos dominou o jogo do começo ao fim sem ser pressionado em nenhum momento. O resultado embola de vez a luta pela classificação, a vitória aproxima o Bordeaux da zona de classificação enquanto freia a ascensão do Toulon, que vinha de uma boa sequencia de jogos.

A boa sequencia de jogos do Brive (9º) terminou nesse final de semana em Paris, com a equipe sendo batida pelo Stade Français (4º) por 51 a 21. A partida vinha equilibrada até os 11’ da segunda etapa quando o asa reserva Sootala Fa’aso’o recebeu um vermelho por tackle sem os braços. Com um jogador a mais os parisienses não tiveram dificuldades para controlar o jogo. O Brive se mantém fora da zona de rabaixamento, mas com treze partidas é a equipe que mais jogou e pode cair muito quando a tabela for equalizada.

Top 14 – Campeonato Francês 2020-21

Bordeaux 31 x 18 Toulon

Montpellier 09 x 16 Toulouse

Agen 13 x 43 La Rochelle

Lyon 14 x 15 Castres

Stade Français 51 x 21 Brive

Clermont 22 x 24 Racing

Clube Cidade Jogos Pontos La Rochelle La Rochelle 13 44 Toulouse Toulouse 13 42 Racing Nanterre (Paris) 12 41 Stade Français Paris 12 34 Toulon Toulon 12 33 Lyon Lyon 11 30 Clermont Clermont-Ferrand 11 29 Bordeaux-Bègles Bordeaux 12 28 Brive Brive-la-Gaillarde 13 22 Pau Pau 12 21 Bayonne Bayonne 11 21 Castres Castres 11 20 Montpellier Montpellier 10 17 Agen Agen 13 2

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;