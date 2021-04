Tempo de leitura: 2 minutos

Após reformulação do grupo da Coordenação de Arbitragem, ainda liderados pelo Sir Álvaro Montandon, os Árbitros do RS dão início a encontros online da Escola Gaúcha de Arbitragem. O objetivo principal é desenvolver e qualificar árbitros e novos interessados, além de perpetuar o grupo e a cultura de arbitragem para o retorno. Os Encontros ocorrerão quinzenalmente às quintas-feiras, às 20h, via Gmeet. Para participar não há requisitos prévios e a inscrição é gratuita. O 1o Encontro será no dia 22 de Abril.

Formulário de Inscrição 1o Encontro Escola Gaúcha de Arbitragem: https://forms.gle/YJekQGdzLKvohCeZ9

Ao preencher o formulário, o participante será direcionado ao grupo de WhatsApp da Escola Gaúcha de Arbitragem, onde serão divulgados os links do Gmeet e materiais de trabalhados nos encontros.

No total serão 7 encontros no Projeto Piloto, que terá como foco introduzir os participantes na Arbitragem e suas especificidades. Conforme comprometimento e engajamento nas atividades, a Coordenação de Arbitragem tem como meta expandir para um segundo módulo de encontros, com datas a definir.

Cronograma dos Encontros

Módulo 1 – Introdução Arbitragem

#1 22 de Abril: Introdução à Arbitragem

#2 06 de Maio: Preparação Pré Jogo

#3 20 de Maio: Comunicação (parte #1) – Árbitros

#4 10 de Junho: Posicionamento

#5 24 de Junho: Comunicação (parte #2) – Equipe de arbitragem

#6 08 de Julho: Primeiros Socorros

#7 15 de Julho: Encerramento do Módulo e Terceiro Tempo

Dúvidas, sugestões e comentários: arbitragem@fgrugby.com.br