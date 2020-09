Tempo de leitura: 1 minuto

Bernard Laporte, presidente da Federação Francesa de Rugby e vice presidente do World Rugby (a federação internacional) foi detido nesta semana pela “Brigade de répression de la délinquance économique (BRDE)”, a polícia “financeira” da França, responsável por crimes econômicos. A detenção foi de 48h e também foram detidos os presidente do Montpellier, o bilionário Mohed Altrad (dono da Altrad, empresa de materiais de construção, patrocinadora também da seleção francesa) e Claude Atcher, diretor da organização da Copa do Mundo de 2023, além de dois funcionários da federação.

Candidato a reeleição à presidência da Federação Francesa, em eleição que ocorrerá no dia 03 de outubro, Laporte é acusado de favorecer o Montpellier em 2017, quando o clube quebrou o teto salarial imposto pela Liga Francesa de Rugby e sofreu punição branda. O fato coincidiu com a Altrad se tornando patrocinadora da seleção e apoiadora da candidatura francesa como sede da Copa do Mundo 2023. Com isso, a BRDE iniciou investigações do caso.