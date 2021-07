Tempo de leitura: 1 minuto

ARTIGO COM VÍDEOS – A brasileira Larissa Lima foi a campo no último fim de semana pela Farah Palmer Cup, o Campeonato Neozelandês de Rugby XV Feminino. Foi a segunda rodada da competição, mas a terceira linha brasileira não participou da abertura.

O Counties Manukau, time de Larissa, venceu por 21 x 13 o Bay of Plenty, com a brasileira arrancando 5 turnovers. O destaque da rodada foi o clássico entre Waikato e Canterbury, com vitória das atuais campeãs.











Farah Palmer Cup – Campeonato Neozelandês Feminino

Waikato 17 x 24 Canterbury

Counties Manukau Heat 21 x 13 Bay of Plenty Volcanix

Otago Spirit 15 x 39 Auckland Storm

Equipes (Províncias) Apelido Cidade(s) Jogos Pontos Auckland Storm Auckland 2 10 Canterbury - Christchurch 2 9 Wellington Pride Wellington 1 4 Counties Manukau Heat Pukekohe 2 4 Waikato - Hamilton 1 1 Otago Spirit Dunedin 2 0 Bay of Plenty Volcanix Rotorua e Tauranga 2 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros avançam às semis;

- 7º colocado será rebaixado;