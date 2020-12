Tempo de leitura: 4 minutos

Inglaterra e França farão a grande decisão do título da Autumn Nations Cup nesse domingo, com transmissão ao vivo da ESPN2. É a primeira (e talvez única) edição da competição, o que significa decisão de título inédita – e, lógico, com estilo, pois será com Le Crunch. A Inglaterra terá a vantagem do mando de jogo, com a partida sendo em Twickenham, Londres. A França não vence na capital inglesa desde 2007.

Quem será campeão da Nations Cup no domingo (jogo ao vivo na ESPN2 #rugbynaespn @ESPNBrasil)? 🇫🇷França ou Inglaterra🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿? — Portal do Rugby (@portaldorugby) December 3, 2020



Campeão do Six Nations 2020, o técnico Eddie Jones, da Inglaterra, fez apenas uma mudança em seu time para a partida, com Anthony Watson ganhando vaga de Jonathan Joseph na ponta. Owen Farrell veste a camisa 12 e a braçadeira de capitão, formando um trio quarteto criativo de alto nível com o 9 Ben Youngs, o 10 George Ford e o 13 Henry Slade. Elliot Daly segue intocável com a 15 e Jonny May é a máquina de tries com a 11.

No pack, a Inglaterra tem uma das melhores terceiras linhas do mundo, com Billy Vunipola, Tom Curry e Sam Underhill, apoiados por uma segunda linha igualmente invejável de John Launchbury e o inigualável Maro Itoje. Mako Vunipola, Jamie George e Kyle Sinckler formam uma primeira linha de gala. O time está pronto, é a base do vice campeão mundial de 2019, e vem embalado. A única derrota da Rosa no ano, no entanto, foi justamente para a França no Six Nations – 24 x 17, que estão engasgados.



A França não conquista títulos desde o Six Nations de 2010, mas o técnico Fabien Galthié terá que por em campo um time basicamente “B”, sem nenhum dos grandes expoentes da equipe, por conta dos clubes franceses que não liberaram todos os grandes jogadores para a partida (ao entrarem em acordo com a federação do país, limitando em 3 jogos o número de partidas por atleta). A capitania é do scrum-half de 23 anos Baptiste Couilloud, que fará apenas seu 5º jogo pelos Bleus. Ele jogará ao lado do abertura Matthieu Jalibert e do primeira centro Jonathan Danty. O segundo centro será de Yoram Moefana, de 20 anos, nascido no pequeno arquipélago de Wallis e Futuna (território francês na Oceania com apenas 11 mil habitantes), fazendo seu 2º jogo pela França. Nas pontas, Gabin Villière, que foi bem em seu debut, terá a companhia do fijiano Alivereti Raka, ao passo que o camisa 15 será o mais experimentado Brice Dulin.

Nos avançados, a França segue com juventude e inexperiência. Selevasio Tolofua debuta com a camisa 8 fazendo trio com os asas Anthony Jelonch e Cameron Woki, ao passo que Baptiste Pesenti e Kilian Geraci voltam a formar uma promissora segunda linha. A primeira linha tem Dorian Aldegheri ao lado do hooker Pierre Bourgarit e do pilar Hassane Kolingar, que debutou semana passada.

Não há dúvidas que o favoritismo será da Inglaterra, mas se houver uma zebra e a jovem França “B” vencer o mundo do rugby vai ter que levar a sério de verdade o renascimento dos Bleus.

06/12 – 11h00 – Inglaterra x França, em Londres – FINAL – ESPN2 AO VIVO

Árbitro: Andrew Brace (Irlanda)

Histórico: 106 jogos, 58 vitórias da Inglaterra, 41 vitórias da França e 7 empates. Último jogo: França 24 x 17 Inglaterra, em 2020 (Six Nations);

Inglaterra: 15 Elliot Daly, 14 Anthony Watson, 13 Henry Slade, 12 Owen Farrell (c), 11 Jonny May, 10 George Ford, 9 Ben Youngs, 8 Billy Vunipola, 7 Sam Underhill, 6 Tom Curry, 5 Joe Launchbury, 4 Maro Itoje, 3 Kyle Sinckler, 2 Jamie George, 1 Mako Vunipola;

Suplentes: 16 Luke Cowan-Dickie, 17 Ellis Genge, 18 Will Stuart, 19 Jonny Hill, 20 Ben Earl, 21 Dan Robson, 22 Max Malins, 23 Joe Marchant;

França: 15 Brice Dulin, 14 Alivereti Raka, 13 Yoram Moefana, 12 Jonathan Danty, 11 Gabin Villière, 10 Matthieu Jalibert, 9 Baptiste Couilloud (c), 8 Selevasio Tolofua, 7 Anthony Jelonch, 6 Cameron Woki, 5 Baptiste Pesenti, 4 Kilian Geraci, 3 Dorian Aldegheri, 2 Pierre Bourgarit, 1 Hassane Kolingar;

Suplentes: 16 Peato Mauvaka, 17 Rodrigue Neti, 18 Uini Atonio, 19 Guillaume Ducat, 20 Sekou Macalou, 21 Sébastien Bézy, 22 Louis Carbonel, 23 Pierre-Louis Barassi;