ARTIGO COM VÍDEOS – A Inglaterra viveu sábado de final também no Rugby League, o rugby de 13 jogadores, com a grande final de sua Challenge Cup, a prestigiada copa do país, tradicionalmente jogada no estádio de Wembley, em Londres (mas, desta vez, sem público).

O Leeds Rhinos, segundo maior campeão da competição, encarou o Salford Red Devils, que não ergue a taça desde 1938. O jejum do Salford vai seguir, porque Leeds triunfou por 17 x 16 em final de arrepiar, decidida no finzinho, com Ash Handley marcando o try do empate dos Rhinos aos 65′ e Luke Gale chutando o drop goal do título aos 75′. Festa para os Rhinos, que viveram o inferno em 2018 e 2019, mas renascem no League inglês.

St. Helens no topo da Super League

Já no meio de semana, a Inglaterra ainda teve ação de jogos atrasados da Super League, com destasque para vitória do líder St. Helens Saints na quinta.







Coral Challenge Cup – Copa da Inglaterra

FINAL

17 16

Leeds Rhinos 17 x 16 Salford Red Devils, em Londres

Maiores campeões da Challenge Cup

19 títulos – Wigan Warriors

14 títulos – Leeds Rhinos

12 títulos – St. Helens Saints

9 títulos – Warrington Wolves

7 títulos – Widnes Vikings

Betfred Super League – Campeonato Inglês de Rugby League

St. Helens 48 x 06 Wakefield

Warrington 32 x 06 Leeds

Hull FC 18 x 16 Huddersfield

Clubes Cidade Jogos Pontos % de vitórias¹ St. Helens Saints St. Helens 14 22 78.57 Wigan Warriors Wigan 14 20 71.43 Warrington Wolves Warrington 15 20 66.67 Catalans Dragons Perpignan (França) 12 16 66.67 Leeds Rhinos Leeds 13 16 61.54 Huddersfield Giants Huddersfield 15 14 50.00 Hull FC Kingston-upon-Hull 15 14 42.86 Castleford Tigers Castleford 13 10 38.46 Salford Red Devils Salford 13 10 38.46 Hull Kingston Rovers Kingston-upon-Hull 14 6 21.43 Wakefield Trinity Wildcats Wakefield 14 4 14.29 Toronto Wolfpack² Toronto (Canadá) 6 0 -

Vitória = 2 pontos;

Empate = 1 ponto;

Derrota = 0 pontos;



- 1º a 4º colocados = semifinais;



¹ Por conta da pandemia, a classificação será determinada pela percentual de vitórias de cada time (isto é, pontos dividido por número de partidas), pois algumas equipes poderão acabar fazendo menos jogos;

² Toronto Wolfpack anunciou desistência da competição

O que é o Rugby League

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a International Rugby League (IRL) – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

