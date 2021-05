Leicester e Montpellier na final da Challenge Cup

Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A Challenge Cup – a segunda copa europeia – definiu seus classificados à grande final. Serão eles Leicester Tigers, da Inglaterra, e Montpellier, da França, que derrotaram nas semifinais, respectivamente, Ulster, da Irlanda, e Bath, da Inglaterra.

O Leicester Tigers – bicampeão europeu e maior campeão inglês, mas que não vence nenhum dos títulos mais importantes desde 2013 – conquistou uma inspirador vitória de virada na sexta-feira por 33 x 24.

O Ulster começou com tudo fazendo os dois primeiros tries, com Henderson e Burns, aproveitando amarelo para Tom Youngs, dos Tigers, aos 14′. No entanto, Leicester fez um incrível segundo tempo, que teve seu pack falando alto para os tries de Wiese, aos 44′ e Genge, aos 52′, virando o marcador. George Ford, um dos nomes do jogo, arrematou um drop goal na sequência. O Ulster se recompôs e o try de Timoney, aos 67′, deu emoção ao fim do jogo, mas os Tigers garantiram a vitória com try aos 73′, de Porter, recebendo do argentino Moroni para dar números finais à peleja.

- Continua depois da publicidade -

No sábado, Bath e Montpellier fizeram um duelo de menos pontos, mas com emoção até o fim. O Bath começou com tudo com Dunn marcando o primeiro try do duelo logo aos 2′, mas os franceses souberam jogar nos turnovers, superiores no breakdown. Paillaugue reduziu com penal e, aos 22′, Camara cravou o try francês. O Bath chegou a responder com penal, aos 26′, mas foi só. O Montpellier capitalizou no jogo de contato para Paillaugue somar mais 2 penais no primeiro tempo e abrir 16 x 10.

O segundo tempo foi ainda mais físico e sem espaço e, apesar do maior volume de jogo do Bath, que teve mais território, quem prevaleceu foi a defesa do Montpellier. No fim, aos 79′, o abertura sul-africano Handré Pollard – que apenas entrou em campo na segunda etapa, voltando de longos meses lesionado – chutou o último penal do jogo, fechando o placar em 19 x 10 para os franceses.

European Challenge Cup 2020-21 – Copa Desafio Europeu

Semifinais

33 24

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Leicester Tigers 33 x 24 Ulster☘️, em Leicester🏴󠁧󠁢

Leicester Tigers

Tries: Wiese, Genge e Porter

Conversões: Ford (3)

Penais: Ford (3)

Drop goal: Ford (1)

15 Freddie Steward, 14 Guy Porter, 13 Matias Moroni, 12 Matt Scott, 11 Nemani Nadolo, 10 George Ford, 9 Richard Wigglesworth, 8 Jasper Wiese, 7 Hanro Liebenberg, 6 George Martin, 5 Calum Green, 4 Harry Wells, 3 Dan Cole, 2 Tom Youngs (c), 1 Ellis Genge;

Suplentes: 16 Charlie Clare, 17 Luan de Bruin, 18 Joe Heyes, 19 Tomas Lavanini, 20 Cyle Brink, 21 Ben Youngs, 22 Zack Henry, 23 Kini Murimurivalu;

Ulster

Tries: Henderson, Burns e Timoney

Conversões: Cooney (2) e Lowry (1)

Penais: Cooney (1)

15 Jacob Stockdale, 14 Rob Baloucoune, 13 James Hume, 12 Stuart McCloskey, 11 Ethan McIlroy, 10 Billy Burns, 9 John Cooney, 8 Nick Timoney, 7 Jordi Murphy, 6 Matt Rea, 5 Iain Henderson (c), 4 Alan O’Connor, 3 Marty Moore, 2 Rob Herring, 1 Eric O’Sullivan;

Suplentes: 16 John Andrew, 17 Andy Warwick, 18 Tom O’Toole, 19 Kieran Treadwell, 20 Sean Reidy, 21 Alby Mathewson, 22 Michael Lowry, 23 Will Addison;

10 19

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Bath 10 x 19 Montpellier🇫🇷, em Bath🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Bath

Try: Dunn

Conversão: Spencer (1)

Penal: Spencer (1)

15 Anthony Watson, 14 Joe Cokanasiga, 13 Jonathan Joseph, 12 Cameron Redpath, 11 Will Muir, 10 Orlando Bailey, 9 Ben Spencer, 8 Zach Mercer, 7 Sam Underhill, 6 Taulupe Faletau, 5 Charlie Ewels (c), 4 Josh McNally, 3 Will Stuart, 2 Tom Dunn, 1 Juan Schoeman;

Suplentes: 16 Jack Walker, 17 Jamie Bhatti, 18 Henry Thomas, 19 Elliott Stooke, 20 Josh Bayliss, 21 Miles Reid, 22 Will Chudley, 23 Max Clark;

Montpellier

Try: Camara

Conversão: Paillaugue (1)

Penais: Paillaugue (3) e Pollard (1)

15 Anthony Bouthier, 14 Julien Tisseron, 13 Johan Goosen, 12 Arthur Vincent, 11 Vincent Rattez, 10 Alex Lozowski, 9 Benoit Paillaugue, 8 Alexandre Becognee, 7 Yacouba Camara, 6 Nico Janse van Rensburg, 5 Paul Willemse, 4 Florian Verhaeghe, 3 Mohamed Haouas, 2 Guilhem Guirado (c), 1 Enzo Forletta;

Suplentes: 16 Bismarck du Plessis, 17 Grégory Fichten, 18 Titi Lamositele, 19 Tyler Duguid, 20 Fulgence Ouedraogo, 21 Cobus Reinach, 22 Handré Pollard, 23 Vincent Martin;