ARTIGO COM VÍDEOS – O PRO14 (a liga de Irlanda, Gales, Escócia e Itália) foi agitada neste fim de semana por 4 partidas, que haviam sido adiadas no fim de 2020. O jogo mais importante foi o grande clássico irlandês entre Leinster (vice líder da Conferência A, mas com 1 jogo a menos que o líder Ulster, que folgou) e Munster (líder da Conferência B).

O Munster começou o duelo com tudo, abrindo 10 x 00 com try de Tadgh Beirne e penal de JJ Hanrahan. Porém, Sexton reduziu com 2 penais e, aos 69′, Jordan Larmour marcou o try decisivo da vitória do Leinster, ao receber offload mágico de Keenan. A batalha física foi feroz, com o Leinster resistindo à pressão final.



Ainda na Irlanda, o Connacht sofreu um duro golpe em suas pretensões de chegar à final do PRO14 ao cair em casa diante dos galeses do Ospreys. Placar de 26 x 20, de virada, com um try de Goerge North e um maul aos 67′ final por Rhys Webb dando o triunfo aos visitantes.



Na Itália, o Zebre caiu em casa contra os escoceses do Edinburgh por 26 x 10, mesmo com o time visitante sofrendo com um cartão vermelho. Mark Bennett, no primeiro tempo, e Farndale, no apagar das luzes, fizeram os tries decisivos para os escoceses.



Já no clássico galês da rodada, o Cardiff Blues venceu fora de casa o Scarlets, em verdadeiro golpe às pretensões do time de Llanelli. 13 x 10, com Morgan marcando o try dos Blues e Thomson cruzando o in-goal para o Scarlets. A diferença esteve nos penais, com Evans levando a melhor sobre Halfpenny.





Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia e Itália

Scarlets 10 x 13 Cardiff Blues

Zebre 10 x 26 Edinburgh

Munster 10 x 13 Leinster

Connacht 20 x 26 Ospreys

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Ulster Irlanda Belfast 11 46 Leinster Irlanda Dublin 10 45 Ospreys Gales Swansea 11 27 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 10 15 Dragons Gales Newport 9 14 Zebre Itália Parma 11 13 Conferência B Munster Irlanda Limerick/Cork 10 38 Connacht Irlanda Galway 10 27 Cardiff Blues Gales Cardiff 12 26 Scarlets Gales Llanelli 11 25 Edinburgh Escócia Edimburgo 10 19 Benetton Treviso Itália Treviso 9 4

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º colocado de cada conferência = Grande Final

- 3 primeiros colocados de cada conferência = classificação à Heineken Champions Cup europeia (a confirmar);