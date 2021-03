Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Restando apenas três rodada para o fim da temporada regular, o PRO14 já sabe que terá uma final entre times irlandeses. A liga que conta com franquias de Irlanda, Gales, Escócia e Itália está sendo dominada pelos times da “Ilha Esmeralda”, com os gigantes Leinster e Munster próximos de carimbarem vaga na grande final. Por conta do encurtamento da temporada, o primeiro colocado de cada conferência irá diretamente para a grande final e os times já abriram mais de uma vitória de frente sobre seus perseguidores.

Mesmo sem os atletas da seleção irlandesa, o Leinster se impôs com contundência sobre os escoceses do Glasgow por 40 x 21, em jogo que teve o abertura Adam Hastings, dos Warriors, recebendo cartão vermelho, determinante para a sorte da partida. Foram 5 tries a 3 para os irlandeses, com McGrath, aos 72′, e Kelleher, aos 76′, cravando os tries decisivos. Com o resultado, o Leinster lidera a Conferência A, com 6 pontos a mais que o vice Ulster.



Já a Conferência B é liderada pelo Munster, que tem 9 pontos a mais que o vice Connacht. O Munster fez sua parte e venceu fora de casa os galeses do Cardiff Blues por 20 x 11. O gigante irlandês marcou seus dois tries no segundo tempo, com Kleyn, aos 54′, e Scannell, com maul avassalador e decisivo aos 77′.



Apesar de ver sua distância para o Leinster crescer, o Ulster também venceu, passando pelos galeses do Ospreys por 21 x 07 insuficientes. O time da Irlanda do Norte lamentou não conquistar o bônus ofensivo. Cooney e Andrew marcaram os tries do Ulster.



O Connacht também lamentou não vencer com bônus. O verde irlandês derrotou os italianos do Benetton por 19 x 17, mas a vitória saiu apenas no apagar das luzes com try aos 79′ de Bundee Aki, que ficou de fora da convocação da Irlanda para o Six Nations.



Apenas um time de Gales triunfou neste fim de semana. Foi o Scarlets, que venceu na Escócia o Edinburgh por 27 x 25. Foi um jogo aberto e envolvente, com 3 tries para cada lado. O triunfo praticamente garantiu os Scarlets na próxima Champions Cup europeia.



- Continua depois da publicidade -

Por fim, os italianos do Zebre largaram a lanterna da Conferência A nas mãos dos galeses do Dragons com uma vitória inspiradora por 26 x 15, mantendo esperanças de ir à Champions Cup. Giammarioli e Masselli marcaram os tries do time de Parma.





Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia e Itália

Benetton 17 x 19 Connacht

Cardiff Blues 11 x 20 Munster

Ulster 21 x 07 Ospreys

Edinburgh 25 x 27 Scarlets

Zebre 26 x 15 Dragons

Leinster 40 x 21 Glasgow

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Leinster Irlanda Dublin 13 60 Ulster Irlanda Belfast 13 54 Ospreys Gales Swansea 13 31 Zebre Itália Parma 13 17 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 12 16 Dragons Gales Newport 12 15 Conferência B Munster Irlanda Limerick/Cork 13 50 Connacht Irlanda Galway 13 41 Scarlets Gales Llanelli 14 34 Cardiff Blues Gales Cardiff 14 26 Edinburgh Escócia Edimburgo 12 20 Benetton Treviso Itália Treviso 12 6

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º colocado de cada conferência = Grande Final

- 3 primeiros colocados de cada conferência = classificação à Heineken Champions Cup europeia;