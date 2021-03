Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – O Leinster é imparável na Irlanda e no PRO14. Neste sábado, em Dublin, os dois gigantes irlandeses, Leinster e Munster, fizeram a grande final da última edição do PRO14, que se prepara para se tornar PRO16 no segundo semestre com a adição das quatro grandes franquias sul-africanas – Bulls, Lions, Sharks e Stormers. Foi um jogo apertado, mas com o resultado previsível: vitória do Leinster por 16 x 06. O resultado significou o oitavo título da competição (nascida como Liga Celta) para o Leinster, sendo o quarto consecutivo.



O jogo teve um primeiro tempo parelho, com 6 x 6 no marcador. Ross Byrne (que deixou Sexton no banco) e Carbery chutaram os penais dos primeiros 40 minutos. Na segunda etapa, o oitava Jack Conan rompeu para o único try da partida, aos 46′, abrindo frente para o Leinster.

O Munster não conseguiu reagir. O Leinster controlou posse de bola (64%) e território (71%) o jogo todo. Byrne ainda chutou mais um penal e a vitória foi assegurada para o time de Dublin. 16 x 06.

Nos dois próximos fins de semana, os times de Irlanda, Gales, Escócia e Itália jogarão pelas Copas Europeias e no dia 24 de abril começará a Rainbow Cup.

16 06

Leinster 16 x 06 Munster, em Dublin

Leinster

Try: Conan

Conversão: Byrne (1)

Penais: Byrne (3)

15 Hugo Keenan, 14 Jordan Larmour, 13 Rory O’Loughlin, 12 Robbie Henshaw, 11 Dave Kearney, 10 Ross Byrne, 9 Luke McGrath (c), 8 Jack Conan, 7 Josh van der Flier, 6 Rhys Ruddock, 5 Scott Fardy, 4 Devin Toner, 3 Andrew Porter, 2 Rónan Kelleher, 1 Cian Healy;

Suplentes: 16 James Tracy, 17 Ed Byrne, 18 Tadhg Furlong, 19 Ross Molony, 20 Ryan Baird, 21 Jamison Gibson-Park, 22 Johnny Sexton, 23 James Lowe;

Munster

Penais: Carbery (2)

15 Mike Haley, 14 Andrew Conway, 13 Chris Farrell, 12 Damian de Allende, 11 Keith Earls, 10 Joey Carbery, 9 Conor Murray, 8 CJ Stander, 7 Peter O’Mahony (c), 6 Gavin Coombes, 5 Tadhg Beirne, 4 Jean Kleyn, 3 John Ryan, 2 Niall Scannell, 1 James Cronin;

Suplentes: 16 Kevin O’Byrne, 17 Dave Kilcoyne, 18 Stephen Archer, 19 Billy Holland, 20 Jack O’Donoghue, 21 Craig Casey, 22 JJ Hanrahan, 23 Rory Scannell;