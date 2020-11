Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – O Guinness PRO14 – a liga de Irlanda, Gales, Escócia e Itália – segue totalmente dominada pelos times irlandeses, apesar dos desfalques dos atletas das seleções nacionais por conta da Nations Cup. Leinster, Munster e Ulster seguem invictos na temporada, ao passo que o Connacht brilhou.

O Leinster continua imparável, somando sua sexta vitória bonificada seguida ao fazer 40 x 05 sobre os galeses do Cardiff Blues. Foram 6 tries para os irlandeses, que jogaram com elenco jovem. Scott Penny sendo destaque com 2 tries.



O Munster venceu fora de casa os escoceses do Glasgow Warriors por 27 x 13, com 4 tries. Os tries decisivos saíram para os irlandeses apenas no fim, com Coombes e Klyne, aos 68′ e aos 77′. Até então, o jogo estava aberto.



Quem também não teve facilidade para triunfar foi o Ulster, que bateu em casa o bom time galês dos Scarlets por apenas 26 x 24, com 4 tries para cada lado. O Ulster cravou 3 tries na primeira etapa, mas viu a reação galesa. Quando, aos 64′, Treadwell cravou o quarto try irlandês, a vitória parecia se encaminhar, mas o segunda linha Jac Price marcou o quarto try galês aos 76′ e o jogo pegou fogo no fim.



Já o Connacht atropelou na Itália o Zebre por 47 x 12, com direito a 6 tries. Destaques para Wootton e Daly, que cruzaram o in-goal duas vezes cada.



Por fim, a rodada teve uma vitória galesa, com o Ospreys derrotando os italianos do Benetton por 24 x 22 suados. A vitória foi heróica, com tries aos 70′ e aos 77′ salvadores de Venter e Lake.



Dragons contra Edinburgh foi adiado por conta da pandemia.

Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia e Itália

Ospreys 24 x 22 Benetton

Zebre 12 x 47 Connacht

Leinster 40 x 05 Cardiff Blues

Ulster 26 x 24 Scarlets

Glasgow Warriors 13 x 27 Munster

Dragons x Edinburgh – adiado

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Leinster Irlanda Dublin 7 35 Ulster Irlanda Belfast 7 33 Ospreys Gales Swansea 7 13 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 6 5 Dragons Gales Newport 4 5 Zebre Itália Parma 7 5 Conferência B Munster Irlanda Limerick/Cork 6 27 Scarlets Gales Llanelli 7 16 Connacht Irlanda Galway 5 15 Cardiff Blues Gales Cardiff 7 14 Edinburgh Escócia Edimburgo 6 10 Benetton Treviso Itália Treviso 5 2

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada conferência = classificados às Semifinais;

- 2ºs e 3º colocados de cada conferência = classificação às Repescagens para as Semifinais;

- 3 primeiros colocados de cada conferência = classificação à Heineken Champions Cup europeia (a confirmar);