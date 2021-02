Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Dois jogos adiados de 2020 movimentaram o fim de semana no PRO14, a liga de Irlanda, Escócia, Gales e Itália. Ambos terminaram com vitórias dos gigantes irlandeses Leinster e Munster, que lideram os grupos da competição.

O Leinster recuperou a liderança da Conferência A ao vencer os galeses do Scarlets, em Gales, por acachapantes 52 x 25, num jogo aberto e de 9 tries – 6 para o Leinster, 3 para o Scarlets. Leavy, Tracy, Kelleher, McGrath, O’Reilly e Hawkshaw marcaram os tries do Leinster, que jogou sem seus atletas convocados pela Irlanda para o Six Nations. A vitória fez o time de Dublin ultrapassar o Ulster na classificação.



Já o Munster viajou à Itália e venceu o lanterna Benetton em duelo dramático de 18 x 16. Os italianos flertaram com a primeira vitória na temporada. Sweetnam e Scannell marcaram 2 tries relâmpago para o Munster no primeiro tempo, mas os italianos reagiram com try de Esposito e viraram o marcador aos 71′ com try de Sarto. No entanto, aos 81′, Hanrahan desferiu o drop goal da vitória irlandesa, partindo os corações italianos.





Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia e Itália

Scarlets 25 x 52 Leinster

Benetton 16 x 18 Munster

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Leinster Irlanda Dublin 11 50 Ulster Irlanda Belfast 11 46 Ospreys Gales Swansea 11 27 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 10 15 Dragons Gales Newport 9 14 Zebre Itália Parma 11 13 Conferência B Munster Irlanda Limerick/Cork 11 42 Connacht Irlanda Galway 10 27 Cardiff Blues Gales Cardiff 12 26 Scarlets Gales Llanelli 12 25 Edinburgh Escócia Edimburgo 10 19 Benetton Treviso Itália Treviso 10 5

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º colocado de cada conferência = Grande Final

- 3 primeiros colocados de cada conferência = classificação à Heineken Champions Cup europeia (a confirmar);