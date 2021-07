Tempo de leitura: 5 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Jogo de 102 pontos não é todo dia que se vê. Nesse sábado, os British and Irish Lions encararam os Sharks sul-africanos pela segunda vez seguida em quatro dias e venceram por estonteantes 71 x 31. Agora, o time que reúne os melhores jogadores de Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda se prepara para encarar no meio de semana a seleção de desenvolvimento da África do Sul, com os jogos contra os Springboks marcados para começarem no dia 24 deste mês.



O fim de semana estava reservado para os Lions encarem os Bulls, mas o oponente – atual campeão sul-africano – sofreu com casos de COVID-19 e, com isso, um novo jogo com os Sharks foi confirmado. Os sul-africanos fizeram um excelente primeiro tempo, mas não tiveram fôlego para manterem o ritmo na segunda etapa.

O primeiro try foi dos Lions e saiu logo aos 4′ com o centro Chris Harris, da seleção escocesa, após fulminante corrida de Van der Merwe. A resposta sul-africana veio aos 10′ com try do fullback sul-africano Volmink em contra-golpe e aos 14′ com try de Abrahams, apanhando chute de Cronjé.

No entanto, a vantagem dos Sharks não durou e, em maul, os Lions empataram com try de Jamie George, capitão na partida. Hendrikse cravou o terceiro try sul-africano, agora interceptando passe do scrum-half Gareth Davies, mas o implacável ponta Van der Merwe cravou logo depois o try de novo empate dos Lions. Os Sharks faziam um ótimo primeiro tempo e retomaram a frente com novo try de Volmink aos 35′, abrindo 26 x 19. Antes da pausa, contudo, Tadhg Beirne rompeu para o try do empate dos Leões.

- Continua depois da publicidade -

Em busca da virada, os Lions reagiram com segundo try com try do oitavo Jack Conan. A situação se deteriorou para os sul-africanos com o cartão vermelho a Hendrikse aos 44′. Aos 50′, veio novo golpe, com Daly marcando mais um try para os britânico-irlandeses, mas os Sharks seguiram combativos e, aos 52′, foi a vez de Werner Kok cravar o quinto try sul-africano, expondo que os Lions ainda precisam melhorar defensivamente.

Entretanto, era questão de tempo para os Lions se imporem de vez. Aos 54′, o maul resultou em novo try de Jamie George e, aos 58′, Anthony Watson correu para o try que abria a porta de vez. Beirne marcou seu segundo try aos 63′ e, aos 66′, Curry fez mais um try para os vermelhos. A conta foi fechada aos 79′ com o último try de Watson, finalizando um placar contundente de 71 x 31.

Apesar da vitória, os Lions vivem ainda momentos tensos, com o futuro da série de jogos na África do Sul em dúvida por conta da situação da pandemia no país anfitrião.

31 71

🇿🇦Sharks 31 x 71 Lions🇬🇧🇮🇪, em Joanesburgo🇿🇦

Árbitro: Wayne Barnes🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🇿🇦Sharks Tries: Volmink (2), Abrahams, Hendrikse e Kok Conversões: Cronjá (3) 15 Anthony Volmink, 14 Marnus Potgieter, 13 Werner Kok, 12 Murray Koster, 11 Thaakir Abrahams, 10 Lionel Cronjé, 9 Jaden Hendrikse, 8 Phepsi Buthelezi (c), 7 Mpilo Gumede, 6 Dylan Richardson, 5 Reniel Hugo, 4 Le Roux Roets, 3 Wiehahn Herbst, 2 Kerron van Vuuren, 1 Ntuthuko Mchunu; Suplentes: 16 Dan Jooste, 17 Mzamo Majola, 18 Khutha Mchunu, 19 Thembelani Bholi, 20 Jeandre Labuschagne, 21 Cameron Wright, 22 Boeta Chamberlain, 23 Jeremy Ward, 24 Lourens Adriaanse, 25 Rynhardt Jonker, 26 Curwin Bosch;

🇬🇧🇮🇪Lions

Tries: George (2), Beirne (2), Watson (2), Harris, Van der Merwe, Conan, Daly e Curry

Conversões: Biggar (8)

15 Liam Williams🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 14 Anthony Watson🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 13 Elliot Daly🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 12 Chris Harris🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, 11 Duhan van der Merwe🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, 10 Dan Biggar🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 9 Gareth Davies🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 8 Jack Conan☘️, 7 Hamish Watson🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, 6 Tadhg Beirne☘️, 5 Jonny Hill🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 4 Maro Itoje🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 3 Tadhg Furlong☘️, 2 Jamie George🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (c), 1 Rory Sutherland🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿;

Suplentes: 16 Ken Owens🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 17 Wyn Jones🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 18 Kyle Sinckler🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 19 Courtney Lawes🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 20 Sam Simmonds🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 21 Tom Curry🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 22 Conor Murray☘️, 23 Bundee Aki☘️;