Tempo de leitura: 3 minutos

Nesta quinta-feira, os British and Irish Lions de 2021 foram conhecidos. O treinador neozelandês Warren Gatland convocou seus 37 jogadores para a série na África do Sul, que ocorre entre os dias 03 de julho e 07 de agosto. Antes, os Lions ainda fazem amistoso na Escócia contra o Japão no dia 26 de junho.

Os British and Irish Lions são a seleção composta pelos melhores jogadores de Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda e é formada atualmente de 4 em 4 anos para visitar uma das potências do Hemisfério Sul. Dos 37 convocados, foram chamados 11 ingleses, 10 galeses, 8 irlandeses e 8 escoceses.

Na viagem anterior, de 2017, à Nova Zelândia, Gatland também foi o treinador e havia chamado 16 ingleses, 12 galeses, 11 irlandeses e 2 escoceses.

- Continua depois da publicidade -

O capitão para 2021 será o galês Alun Wyn Jones (que, aos 35 anos, disputa seu quarto Lions e é o jogador com mais partidas entre seleções da história do rugby mundial, com 157, incluindo 9 pelos Lions). Entre as ausência, por questões físicas, estão James Ryan, Billy Vunipola, Jonny Sexton, Henry Slade, Jonny May, Jonathan Davies e Manu Tuilagi, ao passo que Ben Youngs retirou seu nome por questões familiares. Jonny Gray, Garry Ringrose e Kyle Sinckler ficaram de fora por opção de Gatland.

O único atleta convocado que não atua nos times da Premiership inglesa ou nos times célticos do Pro14 é o escocês Finn Russell, atleta do Racing, da França. O inglês Sam Simmonds, que não vem sendo convocados para a seleção inglesa, foi um dos destaques da convocatória.

Lions de 2021:

Pilares esquerdos: Wyn Jones🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (Scarlets), Rory Sutherland🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (Edinburgh), Mako Vunipola🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (Saracens);

Hookers: Luke Cowan-Dickie🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (Exeter), Jamie George🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (Saracens), Ken Owens🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (Scarlets);

Pilares direitos: Zander Fagerson🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (Glasgow), Tadhg Furlong☘️ (Leinster), Andrew Porter☘️ (Leinster);

Segundas linhas: Iain Henderson☘️ (Ulster), Jonny Hill🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (Exeter), Maro Itoje🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (Saracens), Courtney Lawes🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (Northampton), Alun Wyn Jones🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (c) (Ospreys);

Terceiras linhas: Tadhg Beirne☘️ (Munster), Jack Conan☘️ (Leinster), Tom Curry🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (Sale), Sam Simmonds🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (Exeter), Justin Tipuric🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (Ospreys), Hamish Watson🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (Edinburgh), Taulupe Faletau🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (Bath);

Scrum-halves: Gareth Davies🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (Scarlets), Conor Murray☘️ (Munster), Ali Price🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (Glasgow);

Aberturas: Dan Biggar🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (Northampton), Owen Farrell🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (Saracens), Finn Russell🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿(Racing);

Centros: Bundee Aki☘️ (Connacht), Elliot Daly🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (Saracens), Chris Harris🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (Gloucester), Robbie Henshaw☘️ (Leinster);

Pontas/Fullbacks Josh Adams🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (Cardiff), Stuart Hogg🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (Exeter), Louis Rees-Zammit🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (Gloucester), Duhan van der Merwe🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (Edinburgh), Anthony Watson🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (Bath), Liam Williams🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (Scarlets).

O calendário para 2021 segue sendo este:

26/06: Lions x Japão, em Edimburgo (Escócia);

03/07: Lions x Stormers, na Cidade do Cabo;

07/07: Lions x South Africa Invitational (SA Barbarians, a confirmar), em Port Elizabeth;

10/07: Lions x Sharks, em Durban;

14/07: Lions x South Africa “A” (Emerging Springboks), em Nelspruit;

17/07: Lions x Bulls, em Pretória;

24/07: Lions x Springboks, em Joanesburgo (Soccer City);

31/07: Lions x Springboks, na Cidade do Cabo;

07/08: Lions x Springboks, em Joanesburgo (Ellis Park);

História dos Lions

Ano Destino do Tour Oponente Vitórias Lions Empates Vitórias Oponente Vencedor da Série * 1888-1938 * 1888 - Austrália / Nova Zelândia Sem jogos contra seleções - - - - - 1891 África do Sul Springboks² 3 0 0 Lions¹ 1896 África do Sul Springboks² 3 0 1 Lions¹ 1899 Austrália Wallabies² 3 0 1 Lions¹ 1903 África do Sul Springboks² 0 2 1 Springboks² 1904** Austrália Wallabies 3 0 0 Lions¹ 1904** Nova Zelândia All Blacks² 0 0 1 All Blacks² 1908 Nova Zelândia All Blacks 0 1 2 All Blacks 1910 Argentina Pumas² 1 0 0 Lions¹ 1910 África do Sul Springboks 1 0 2 Springboks 1924 África do Sul Springboks 0 1 3 Springboks 1927 Argentina Pumas 4 0 0 Lions 1930** Nova Zelândia All Blacks 1 0 3 All Blacks 1930** Austrália Wallabies 0 0 1 Wallabies 1936 Argentina Pumas 1 0 0 Lions 1938 África do Sul Springboks 1 0 2 Springboks 1950-1983 1950** Nova Zelândia All Blacks 0 1 3 All Blacks 1950** Austrália Wallabies 2 0 0 Lions 1955 África do Sul Springboks 2 0 2 Empate 1959** Austrália Wallabies 2 0 0 Lions 1959** Nova Zelândia All Blacks 1 0 3 All Blacks 1962 África do Sul Springboks 0 1 3 Springboks 1966** Austrália Wallabies 2 0 0 Lions 1966** Nova Zelândia All Blacks 0 0 4 All Blacks 1968 África do Sul Springboks 0 1 3 Springboks 1971 Nova Zelândia All Blacks 2 1 1 Lions 1974 África do Sul Springboks 3 1 0 Lions 1977 Nova Zelândia All Blacks 1 0 3 All Blacks 1980 África do Sul Springboks 1 0 3 Springboks 1983 Nova Zelândia All Blacks 0 0 4 All Blacks 1989-presente 1989 Austrália Wallabies 2 0 1 Lions 1993 Nova Zelândia All Blacks 1 0 2 All Blacks 1997 África do Sul Springboks 2 0 1 Lions 2001 Austrália Wallabies 1 0 2 Wallabies 2005 Nova Zelândia All Blacks 0 0 3 All Blacks 2009 África do Sul Springboks 2 0 1 Springboks 2013 Austrália Wallabies 2 0 1 Lions 2017 Nova Zelândia All Blacks 1 1 1 Empate 2021 África do Sul Springboks - - - - 2025 Austrália Wallabies - - - -

1º período: Os Lions surgiram em 1888, mas até 1938 a seleção era formada de modo independente, sem participação das federações.



2º período: Em 1950, as federações de Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda passaram a organizar os Lions oficialmente por um comitê. Até 1983 não havia periodicidade para os Lions.



3º período: Apenas a partir de 1989 os Lions passaram a jogar de 4 em 4 anos.



---



* As bandeiras utilizadas são utilizadas na época do tour;

**Os tours de 1904, 1930, 1950, 1959 e 1966 tiveram duas séries oficiais, contra Wallabies e contra All Blacks;



--

¹ O nome "Lions" foi adotado apenas em 1924. Utilizamos o nome "Lions" para indicar a continuidade da história da seleção das Ilhas Britânicas;

² O nome All Blacks foi adotado pela Nova Zelândia em 1905. O nome Springboks foi adotado pela África do Sul em 1906. O nome Wallabies foi adotado pela Austrália em 1908. O nome "Los Pumas" foi adotado pela Argentina apenas em 1965. Utilizamos "All Blacks", "Springboks", "Wallabies" e "Los Pumas" aqui para sinalizar que eram jogos contra as seleções principais desses países.