Os Lions desembarcaram na África do Sul nesta semana e iniciarão sua maratona de jogos pelo país. Antes de enfrentarem os Springboks, a seleção que reúne os melhores de Inglaterra, Escócia, Irlanda e Gales encarará as equipe sul-africanas que disputavam o Super Rugby até o ano passado – e que disputarão o novo United Rugby Championship a partir de 2021. O primeiro desafio é contra o xará Lions, de Joanesburgo, com transmissão ao vivo do Watch ESPN.

O time britânico-irlandês já revelou sua escalação para a partida de sábado, com muitas alterações com relação ao time que venceu o Japão. O mais notável são os dois astros escoceses começando como titulares: o fullback Stuart Hogg, que será capitão do time, e o abertura Finn Russell, que fará dupla com seu parceiro de seleção escocesa, o scrum-half Ali Price. Isso significa um Lions com “sabor” escocês na linha. Russell ainda será testado fazendo dupla com o inglês Owen Farrell, escalado para a camisa 12, enquanto o escocês Chris Harris será o camisa 13 após sólida temporada. Rees-Zammit e Josh Adams farão dupla galesa de pontas, com Adams sendo o único que foi titular diante do Japão.

No pack, outro escocês, Hamish Watson, começará como titular na terceira linha, ao lado do galês Faletau, que entrou no segundo tempo diante dos japoneses, e do inglês Courtney Lawes, numa estratégia interessante de impacto de Gatland, que desloca o inglês da segunda linha. Outros dois ingleses formarão a segunda linha, com Maro Itoje e Jonny Hill, teste muito aguardado, ao passo que a primeira linha terá o galês Wyn Jones formando com os ingleses Kyle Sinckler e Jamie George. O notável foi a total ausência de irlandeses desta vez no XV titular, após a Irlanda ter sido maioria no jogo contra o Japão. A fase de testes é a explicação.

O time de Joanesburgo foi o último colocado da Ranbow Cup sul-africana e teve apenas 1 jogador convocados pelos Springboks (Wandisile Simelane, da linha), o que significa que, apesar de não viver boa fase, o Lions sul-africano terá basicamente força máxima contra os visitantes, o que poderá significar um desafio forte como primeiro jogo em solo sul-africano. No entanto, o calendário debilitado ao longo da pandemia no rugby sul-africano lança muitas dúvidas sobre a real competitividade dos times do país – visto pelo fracasso dos Bulls na final da Rainbow Cup diante dos italianos do Benetton.

O favoritismo é dos Lions….. os visitantes.

03/07 – 13h00 – 🇿🇦Lions x British and Irish Lions🇬🇧🇮🇪, em Joanesburgo – Watch ESPN AO VIVO

*Horário de Brasília

Árbitro: AJ Jacobs🇿🇦

British & Irish Lions: 15 Stuart Hogg🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (c), 14 Louis Rees-Zammit🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 13 Chris Harris🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, 12 Owen Farrell🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 11 Josh Adams🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 10 Finn Russel🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿l, 9 Ali Price🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, 8 Taulupe Faletau🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 7 Hamish Watson🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, 6 Courtney Lawes🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 5 Jonny Hill🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 4 Maro Itoje🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 3 Kyle Sinckler🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 2 Jamie George🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 1 Wyn Jones🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿;

Suplentes: 16 Luke Cowan-Dickie🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 17 Mako Vunipola🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 18 Zander Fagerson🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, 19 Iain Henderson☘️, 20 Sam Simmonds🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 21 Gareth Davies🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 22 Bundee Aki☘️, 23 Elliot Daly🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿;