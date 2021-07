Tempo de leitura: 5 minutos

Quarta-feira é dia de mais British and Irish Lions! O time que reúne os melhores de Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda fará seu penúltimo jogo de preparação antes de encarar a série de três jogaços contra os Springboks, a seleção da África do Sul, campeã do mundo de 2019.

Quem vence nessa quarta 🇬🇧🇮🇪 British and Irish Lions vs South Africa A (África do Sul XV)🇿🇦? Na prática é Lions vs Springboks, mas sem valer oficialmente. Jogo 15h no Watch ESPN #rugbynaespn — Portal do Rugby (@portaldorugby) July 12, 2021



O jogo dessa quarta opõe Lions e a “South Africa A”, que seria o equivalente a uma “África do Sul XV”, isto é, a seleção de desenvolvimento do país. Contudo, apesar do conceito de desenvolvimento, o time sul-africano não terá nada de desenvolvimento. O treinador Jacques Nienaber optou por formar um time estrelado, com 18 campeões do mundo, fazendo do jogo, na prática, o primeiro confronto com os Springboks – porém, sem valer oficialmente como tal. O motivo é simples: o cancelamento do segundo jogo entre Boks e Geórgia debilitou a preparação dos sul-africanos, que só fizeram 1 jogo desde o título mundial de 2019.

A África do Sul irá a campo com Faf de Klerk e o veterano Morné Steyn de 9 e 10, tendo o sempre campeão do mundo, com De Allende e Am, além de Kolbe na ponta e Le Roux como fullback. A novidade no fundo é Nkosi como ponta titular. No pack, Kolisi está fora de ação por ter pego COVID-19, mas o melhor jogador do mundo de 2019, Piet-Steph Du Toit, está escalado para formar o trio da terceira linha com Marco van Staden, de 25 anos (com 3 caps apenas pelos Boks) e um dos principais nomes dos Bulls, campeões sul-africanos de 2021, e , de 23 anos (e 1 cap), que ganha uma chance após boa temporada na Inglaterra com o Leicester Tigers. A segunda linha não terá novidades, com Etzebeth atuando ao lado de Mostert, que retorna após De Jager também pegar COVID-19. Já a primeira linha terá Nyakane e Kitshoff como pilares, com ambos tendo a chance de provarem que merecem a titularidade, ao passo que o hooker será o debutante Joseph Dweba, de 25 anos, que vem fazendo brilhante carreira no Bordeaux, da França.

- Continua depois da publicidade -

Por sua vez, Warren Gatland, treinador dos Lions, terá a chance de testar sua formação no cenário ideal, que é contra um time próximo daquele que encarará no fim do mês. O irlandês Conor Murray volta a ser o capitão dos Lions, assumindo a camisa 9 para uma formação “ideal” com o abertura galês Dan Biggar. Os centros terão muita potência, com Bundee Aki, da Irlanda, e Chris Harris, da Escócia, já aguardando o que virá pela frente da parte sul-africana, ao passo que o inglês Anthony Watson e as máquias de tries de Gales, Rees-Zammit e Josh Adams, formam um estrelado fundo.

Entre os avançados, as opções de Gatland são por uma terceira linha com dois galeses de sua confiança, Navidi e Faletau, ao lado do inglês Tom Curry, numa combinação que ainda não havia sido usada. A segunda linha terá o irlandês Henderson e o inglês Itoje, que podem acabar se firmando como a dupla titular, ao passo que a primeira linha terá o inglês Sinckler ao lado dos galeses Ken Owens (que vai travando briga intensa com a concorrência inglesa pela camisa 2 titular) e Wyn Jones.

O jogo promete muito, com os dois times ainda buscando entrosamento. A opção sul-africana por um time muito próximo do campeão mundial ajudará certamente na tarefa de re-entrosar o grupo, mas a forma dos Lions nos primeiros jogos impressionou e o processo de formação do time britânico-irlandês parece caminhar bem, apesar de todos os percalços. O duelo será uma prévia do que veremos no dia 24 de julho, quando, aí sim, o embate valerá oficialmente como Lions vs Springboks.

14/07 – 15h00* – 🇿🇦South Africa “A” x Lions🇬🇧🇮🇪, na Cidade do Cabo🇿🇦 – Watch ESPN AO VIVO



*Horário de Brasília

Árbitro: Jaco Peyper🇿🇦

🇿🇦South Africa “A”: 15 Willie le Roux, 14 Cheslin Kolbe, 13 Lukhanyo Am, 12 Damian de Allende, 11 Sbu Nkosi, 10 Morné Steyn, 9 Faf de Klerk, 8 Jasper Wiese, 7 Pieter-Steph du Toit, 6 Marco van Staden, 5 Franco Mostert, 4 Eben Etzebeth, 3 Trevor Nyakane, 2 Joseph Dweba, 1 Steven Kitshoff Suplentes: 16 Malcolm Marx, 17 Coenie Oosthuizen, 18 Vincent Koch, 19 Nicolaas Janse van Rensburg, 20 Rynhardt Elstadt, 21 Herschel Jantjies, 22 Jesse Kriel, 23 Damian Willemse, 24 Kwagga Smith, 25 Elton Jantjies;

🇬🇧🇮🇪Lions: 15 Anthony Watson🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 14 Louis Rees-Zammit🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 13 Chris Harris🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, 12 Bundee Aki☘️, 11 Josh Adams🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 10 Dan Biggar🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 9 Conor Murray☘️ (c), 8 Taulupe Faletau🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 7 Tom Curry🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 6 Josh Navidi🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 5 Iain Henderson☘️, 4 Maro Itoje🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 3 Kyle Sinckler🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 2 Ken Owens🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 1 Wyn Jones🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿;

Suplentes: 16 Luke Cowan-Dickie🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 17 Mako Vunipola🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 18 Zander Fagerson🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, 19 Adam Beard🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 20 Tadhg Beirne☘️, 21 Sam Simmonds🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 22 Gareth Davies🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 23 Elliot Daly🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿;