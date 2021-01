Tempo de leitura: 3 minutos

O aumento dos casos de COVID-19 na África do Sul e a aparição de uma nova variante do vírus mais contagiosa no país levaram a organização do Lions Tour a criar planos de contingência caso o evento não possa ocorrer na África do Sul em julho e agosto, como planejado.

Os British and Irish Lions são a seleção formada pelos melhores atletas de Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda. Os Lions jogam de 4 em 4 anos, realizando giras aos três grandes países do rugby do Hemisfério Sul. Em 2013, os Lions visitaram a Austrália, em 2017 a Nova Zelândia e em 2021 a viagem é à África do Sul, onde enfrentarão os atuais campeões do mundo, os Springboks. O calendário planejado é o seguinte:

Caso esse calendário não seja possível, a organização dos Lions já trabalha com cenários alternativos. A possibilidade de jogos sem público não agrada as federações, mas é uma opção. Outra opção é a remarcação dos evento para 2022, o que já tem oposição dos treinadores de Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda, pois ocorreria no último ano de preparação para a Copa do Mundo, o que prejudicaria tais seleções.

Uma opção que ganha força é realizar o evento na Europa, com os jogos entre Lions e Springboks ocorrendo em Londres (Inglaterra), Cardiff (Gales) e Dublin (Irlanda). A proposta ainda incluiria jogo em Edimburgo (Escócia) de preparação para os Lions contra o Japão. Por exemplo:

Tal proposta seria uma verdadeira novidade. Criados em 1888, os Lions jamais fizeram uma série de partidas em casa, pois a proposta é justamente de serem uma seleção que visita adversários de peso. Apenas 5 vezes na história os Lions jogaram em solo britânico:

Uma decisão será tomada até fevereiro.

Outras opções?

Uma ideia que surgiu na imprensa seria de ver os Lions jogando o Rugby Championship de 2021, caso a competição seja inteiramente disputada num único país, como em 2020. No entanto, o torneio ocorreria em agosto e setembro, mês que conflitaria com o início da temporada de clubes na Europa.

Austrália e Nova Zelândia já consideram serem candidatas a receberem os Lions em 2021, caso a África do Sul não posa mesmo receber os jogos.

