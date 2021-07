Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A Major League Rugby norte-americana viveu nesse fim de semana sua penúltima rodada, com três times garantindo classificação antecipada às semifinais: Los Angeles Giltinis e Utah Warriors, pela Conferência Oeste, e Atlanta, pela Conferência Leste. Já o United New York está a 1 ponto de se garantir como o último semifinalista pelo Leste.

O Los Angeles Giltinis se confirmou como o melhor time da competição ao vencer seu “irmão” Austin Gilgronis (time que tem o mesmo dono do Los Angeles) por 31 x 17. O ídolo australiano Matt Giteau conduziu LA, que triunfou com 5 tries. Ryberg (com 2 tries), Goddard e Meakes cruzaram o in-goal para o time da Califórnia, que ainda teve um penal try a seu favor. A derrotou significou a eliminação de Austin.



Para o lamento do Austin, o Utah Warriors, vice líder da Conferência Oeste, conquistou o necessário ponto bônus para assegurar matematicamente sua classificação. Os Warriors foram derrotados em casa pelo Atlanta, líder da Conferência Leste, por 41 x 31, num jogaço que também assegurou a classificação matemática de Atlanta. Sama Malolo foi destaque por Utah com um hat-trick (3 tries), enquanto Christensen fez outros 2 tries para o time da casa. No entanto, Atlanta anotou 6 tries, com Marko Janse van Rensburg, Johan Momsen (2 vezes), Vili Helu, Ross Deacon e Austin White.



A vice liderança da MLR é do United New York, que derrotou o pior time da liga, o Houston Saber Cats, por 54 x 19. New York não contou com o brasileiro “Nelson” Rebolo, mas não teve problemas para se impor por 8 tries a 3. O neozelandês Andy Ellis, ex All Blacks, marcou 2 tries para o United, enquanto o hooker Dylan Fawsitt, não convocado pela seleção dos EUA, fez outros 2 tries.



New York celebrou ainda a derrota do New Orleans Gold, que caiu para a terceira posição da Conferência Leste, ficando 5 pontos abaixo do New York. New Orleans caiu diante do já eliminado Seattle Seawolves por 30 x 06, com 3 tries sem resposta a favor de Seattle. New Orleans precisará agora vencer com bônus o próprio New York na última rodada, no grande jogo que fecha a temporada regular da MLR.



Em jogos envolvendo times já eliminados, os canadenses do Toronto Arrows foram condenados à lanterna da Conferência Leste ao serem derrotados pelo New England Free Jacks por 28 x 17. Os argentinos Tomás de la Vega e Joaquín Tuculet voltaram a marcar tries pelos Arrows, mas foi do time de Boston, que correu para 4 tries.



Toronto ainda lamentou a vitória do Old Glory DC sobre o San Diego Legion por 38 x 29. Foram 6 tries a 5 para o time de Washington, que teve entre os seus trymen o canadense Ciaran Hern, os fijiano Tevita Naqali e Apisai Naikatini, não envolvidos nos tests de julho.



Major League Rugby – Liga Profissional Norte-Americana

United New York 54 x 19 Houston SaberCats

Old Glory DC 38 x 29 San Diego Legion

Los Angeles Giltinis 31 x 17 Austin Gilgronis

Utah Warriors 31 x 41 Atlanta

Toronto Arrows 17 x 28 New England Free Jacks

Seattle Seawolves 30 x 06 New Orleans Gold