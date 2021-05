Tempo de leitura: 1 minuto

No próximo dia 15, a Major League Rugby terá um grande evento. Líder da competição, o Los Angeles Giltinis mandará sua partida contra o Utah Warriors no SoFi Stadium, nova casa do Los Angeles Rams e do Los Angeles Chargers, ambos da NFL.

O SoFi Stadium tem capacidade para 70 mil espectadores e é o mais moderno estádio da cidade, tendo sido inaugurado em setembro de 2020, em meio à pandemia.

Haverá liberação de público.

We’re all set for @SoFiStadium! 🍸#Giltinis to make history at Sofi Stadium on Saturday, May 15th against the @utwarriorsrugby in a @usmlr blockbuster.

All thanks to @drinkgillys!

MEDIA: https://t.co/os4lAtI7Jt#LARugby #MLR2021 #LAvUTAH pic.twitter.com/cb6fv6VbzC

— LA Giltinis (@Giltinis) May 6, 2021