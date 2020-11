Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – A Argentina segue na Austrália se preparando para sua estreia na semana que vem no Tri Nations. No último sábado, os Pumas fizeram seu último amistoso de aquecimento, encarando uma forte equipe da Austrália XV (uma seleção “B” da Austrália, com nomes conhecidos dos Wallabies em campo), em Sydney, para vencer por 57 x 24.

Foi uma verdadeira chuva de tries, com os Pumas cruzando o in-goal 9 vezes, contra 4 dos australianos. A estreia argentina no Tri Nations será sábado, dia 14, contra os All Blacks.



Australia XV

- Continua depois da publicidade -

Tries: Naisarani (2), Reilly e Nawaqanitawase;

Conversões: Harrison (2)

1 Harry Johnson-Holmes, 2 Connal McInerney, 3 Pone Fa’amausili, 4 Trevor Hosea, 5 Caderyn Neville, 6 Rob Valetini, 7 Fraser McReight, 8 Isi Naisarani, 9 Joe Powell (capt.), 10 Will Harrison, 11 Triston Reilly, 12 Irae Simone, 13 Len Ikitau, 14 Mark Nawaqanitawase, 15 James Ramm

Suplentes: 16 David Porecki, 17 George Francis, 18 Darcy Breen, 19 Max Douglas, 20 Josh Kemeny, 21 Henry Robertson, 22 Tane Edmed, 23 Lachie Anderson, 24 Harry Wilson, 25 Kristian Jensen, 26 Philip Potgieter, 27 Charlie Gamble;

Argentina

Tries: Cubelli (2), Cordero (2), Carreras, Matera, Miotti, Mallía e Cancelliere;

Conversões: Sanchez (3) e Miotti (3);

1 Nahuel Tetaz Chaparro, 2 Julián Montoya, 3 Francisco Gómez Kodela, 4 Guido Petti, 5 Matías Alemanno, 6 Pablo Matera (c), 7 Marcos Kremer, 8 Rodrigo Bruni, 9 Tomás Cubelli, 10 Nicolás Sánchez, 11 Juan Imhoff, 12 Santiago Chocobares, 13 Lucio Cinti, 14 Bautista Delguy, 15 Santiago Carreras;

Suplentes: 16 Mayco Vivas, 17 Santiago Socino, 18 Lucio Sordoni, 19 Lucas Paulos, 20 Facundo Bosch, 21 Gonzalo Bertranou, 22 Domingo Miotti, 23 Rodrigo Fernández Criado, 24 Juan Pablo Zeiss, 25 Tomás Lezana, 26 Francisco Gorrissen, 27 Santiago Grondona, 28 Juan Cruz Mallía, 29 Santiago Cordero, 30 Federico Wegrzyn, 31 Sebastián Cancelliere, 32 Ramiro Moyano, 33 Felipe Ezcurra, 34 Santiago Medrano, 35 Tomás Albornoz, 36 Ignacio Calas, 37 Joaquín Oviedo, 38 José Luis González, 39 Ignacio Calles, 40 Matías Orlando, 41 Juan Martín González