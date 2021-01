Tempo de leitura: 1 minuto

ARTIGO COM VÍDEO – A quarta-feira contou com uma partida válida pelo Top 14 francês. Em Lyon, o time da casa encarou o desesperado Montpellier, em jogo adiado do fim de ano. A vitória foi do Lyon por duros 24 x 20, que afastou a série de insucessos recentes dos Lobos.

Doussain, Pélissié e Sobéla marcaram os tries para o Lyon, enquanto Chilachava e Martin cruzaram o in-goal para os visitantes, que não conseguiram a reação necessária. O Montpellier segue ameaçado de descenso.





Top 14 – Campeonato Francês 2020-21

Lyon 24 x 20 Montpellier

Clube Cidade Jogos Pontos La Rochelle La Rochelle 13 44 Toulouse Toulouse 13 42 Racing Nanterre (Paris) 12 41 Lyon Lyon 12 34 Stade Français Paris 12 34 Toulon Toulon 12 33 Clermont Clermont-Ferrand 11 29 Bordeaux-Bègles Bordeaux 12 28 Brive Brive-la-Gaillarde 13 22 Pau Pau 12 21 Bayonne Bayonne 11 21 Castres Castres 11 20 Montpellier Montpellier 11 18 Agen Agen 13 2

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;