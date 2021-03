Tempo de leitura: 2 minutos

A Major League Rugby – a liga profissional norte-americana – começará nesse sábado, com transmissão online gratuitas. A liga confirmou que terá 4 testes nas Leis do Rugby, alguns dos quais estão também sendo testados no Super Rugby AU ou no Super Rugby Aotearoa. Os testes são:

MLR furthers commitment to be a top professional rugby league with addition of Advantage Referee Communications to provide match officials with new full-duplex radios.

MLR is also trialing new laws aimed to increase action in #MLR2021.

🔗More info: https://t.co/wEmMCeFqXF pic.twitter.com/0Df8rvc3Ld

— Major League Rugby (@usmlr) March 18, 2021