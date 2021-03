Tempo de leitura: 6 minutos

Nesse dia 20 de março, será dada a largada para a Major League Rugby 2021, a liga profissional norte-americana. São 12 times (11 dos Estados Unidos e 1 do Canadá) em campo pelo título da quarta edição da competição, com transmissões dos jogos ao vivo pela nova plataforma de streaming a liga, The Rugby Network – gratuita!

As novidades da temporada são a saída do Colorado Raptors e a admissão do Los Angeles Giltinis. Nas duas primeiras edições (2018 e 2019) o Seattle Seawolves se sagrou campeão, ao passo que a edição de 2020 foi cancelada em meio à pandemia. Os Seawolves fizeram um fraco 2020 e, com isso, outros candidatos a título estão confiantes. San Diego Legion (vice campeão de 2019), Toronto Arrows, Rugby United New York e Los Angeles Giltinis estão entre os principais candidatos a quebrarem a hegemonia de Seattle, ao passo que o Austin Gilgronis, pior time de 2019, é o maior candidato a surpresa, após se reforçar.

Sul-americanos e muitos craques internacionais

O primeira linha brasileiro Wilton “Nelson” Rebolo é o representante dos Tupis na MLR e irá defender o Rugby United New York nesta temporada. O árbitro brasileiro Henrique Platais está no plantel de arbitragem da competição.

A legião de sul-americanos é grande na MLR, que conta ainda com o chileno Marcelo Torrealba (no Austin); com os uruguaios Diego Magno (Houston), Ignacio Dotti (New Orleans), Leandro Leivas, Manuel Diana e Gastón Mieres (trio do Toronto); e com os ex Pumas (San Diego), Diego Fortuny (Houston), Joaquin Tuculet, Tomás de la Vega e Manuel Montero (os três agora no Toronto);

A MLR está se tornando uma liga que recebe nomes internacionais de experiência. A liga contará em 2021 com nomes do tamanho dos ex Wallabies Matt Giteau, Adam Ashley-Cooper e Dave Dennis (ex Wallabies) no Los Angeles; dos ex All Blacks Frank Halai (Austin) e Andy Ellis (New York); o sul-africano ex melhor do mundo de sevens Cecil Afrika (San Diego); o fijiano medalhista de ouro de 2021 Jasa Veremalua (San Diego); Dougie Fife, ex seleção escocesa (agora no New England); e os ingleses Matt Turner (Seattle), Chris Robshaw (ex capitão da Rosa, agora no San Diego) e Ben Foden (New York); entre outros.

Formato de disputas

Os 12 times estão divididos em 2 conferências de 6 times (Leste e Oeste). Cada time fará 16 partidas na temporada regular, sendo 10 jogos contra os demais times de sua conferência (ida e volta) e 6 jogos contra times da outra conferência.

Os dois primeiros colocados avançarão à semifinais. A grande final será no dia 1º de agosto.

1ª rodada

20/03 – New Orleans Gold x Old Glory DC

20/03 – Atlanta x Toronto Arrows

20/03 – San Diego Legion x United New York

20/03 – Houston Saber Cats x Seattle Seawolves

20/03 – Austin Gilgronis x Utah Warriors

20/03 – Los Angeles Giltinis x New England Free Jacks

Os times

*Posição em 2020 antes do cancelamento da temporada

Atlanta (Rugby ATL)

Cidade: Atlanta

2020*: 7º lugar

Principais nomes: Alex Maughan (EUA), Chance Wenglewski (EUA), Conor Keys (Canadá), Matt Heaton (Canadá), Harry Higgins (EUA), Bautista Ezcurra (Argentina), Ryan Nell (África do Sul);

Austin Gilgronis

Cidade: Austin

2020*: 11º lugar

Principais nomes: Jamie Mackintosh (Nova Zelândia), Paddy Ryan (EUA), Reegan O’Gorman (Canadá), Isaac Ross (Nova Zelândia), Pele Cowley (Samoa), Marcelo Torrealba (Chile), Will Magie (EUA), Kurt Morath (Tonga), Bryce Campbell (EUA), Frank Halai (Nova Zelândia), Jeff Hassler (Canadá), Cole Davis (Canadá);

Houston Saber Cats

Cidade: Houston

2020*: 12º lugar

Principais nomes: Diego Fortuny (Argentina), Nika Khatiashvili (Geórgia), Diego Magno (Uruguai), Adriaan Booysen (Namíbia), Matías Freyre (Argentina), Moa Maliepo (Romênia), Zach Pangelinan (EUA), Robbie Povey (Canadá);

Los Angeles Giltinis

Cidade: Los Angeles

2020*: Não participou (debutante)

Principais nomes: Dave Dennis (Austrália), Harry McNulty (Irlanda), Adam Ashe (Escócia), Pago Haini (EUA), Langilangi Haupeakui (EUA), Nick Boyer (EUA), Harrison Goddard (Austrália), Matt Giteau (Austrália), Adam Ashley-Cooper (Austrália), Bill Meakes (Austrália), D. T. H. van der Merwe (Canadá), Glenn Bryce (Escócia);

New England Free Jacks

Cidade: Boston

2020*: 9º lugar

Principais nomes: Vili Tolutaʻu (EUA), Kensuke Hatakeyama (Japão), Josh Larsen (Canadá), Wian Conradie (Namíbia), Jack Ram (Tonga), Tera Mtembu (África do Sul), Tadhg Leader (EUA), Dougie Fife (Escócia), Beaudein Waaka (Nova Zelândia);

New Orleans Gold

Cidade: New Orleans

2020*: 4º lugar

Principais nomes: Eric Howard (Canadá), Ben Tarr (EUA), Dino Waldren (EUA), Kyle Baillie (Canadá), Ignacio Dotti (Uruguai), Kane Thompson (Samoa), Nikola Bursic (Chile), Cam Dolan (EUA), Damian Stevens (Namíbia), Robbie Coleman (Austrália), Juan Cappiello (Argentina), Julián Domínguez (Argentina), Tim Maupin (EUA), JP Eloff (EUA);

Old Glory DC

Cidade: Washington

2020*: 3º lugar

Principais nomes: Mike Sosene-Feagai (EUA), Api Naikatini (Fiji), Mungo Mason (Escócia), Luke Campbell (Canadá), Jamason Faʻanana-Schultz (EUA), Danny Tusitala (Samoa), Doug Fraser (Canadá), Ciaran Hearn (Canadá), Thretton Palamo (EUA);

San Diego Legion

Cidade: San Diego / por conta da pandemia, jogará em Las Vegas

2020*: 1º lugar

Principais nomes: Peter Malcolm (EUA), Chris Baumann (EUA), Siaosi Mahoni (EUA), Chris Robshaw (Inglaterra), Jasa Veremalua (Fiji), Psalm Wooching (EUA), Tevita Tameilau (EUA), Nate Augspurger (EUA), Santiago González Iglesias (Argentina), Joe Pietersen (África do Sul), Dylan Audsley (EUA), Cam Clark (Austrália), Ryan Matyas (EUA), Josh Thiel (Canadá), Bjorn Basson (África do Sul), Cecil Afrika (África do Sul);

Seattle Sunwolves

Cidade: Seattle

2020*: 10º lugar

Principais nomes: Obert Nortjé (Namíbia), Jake Ilnicki (Canadá), Djustice Sears-Duru (Canadá), Andrew Durutalo (EUA), Nakai Penny (Canadá), Devereaux Ferris (EUA), Ben Cima (EUA), George Barton (Canadá), Joey Iosefa (Samoa Americana), Shalom Suniula (EUA), David Busby (Irlanda), Brock Staller (Canadá), Mathew Turner (Inglaterra);

Toronto Arrows

Cidade: Toronto (Canadá) / por conta da pandemia, jogará em Atlanta

2020*: 2º lugar

Principais nomes: Andrew Quattrin (Canadá), Rob Brouwer (Canadá), Gaston Cortes (Argentina), Cole Keith (Canadá), Paul Ciulini (Canadá), Mike Sheppard (Canadá), Tomás de la Vega (Argentina), Lucas Rumball (Canadá), Manuel Diana (Uruguai), Andrew Ferguson (Canadá), Will Kelly (Canadá), Giuseppe du Toit (Canadá), Ben LeSage (Canadá), Leandro Leivas (Uruguai), Gastón Mieres (Uruguai), Manuel Montero (Argentina), Juan Cruz González (Argentina), Pat Parfrey (Canadá), Joaquín Tuculet (Argentina);

United New York (RUNY)

Cidade: Nova York

2020*: 6º lugar

Principais nomes: Wilton “Nelson” Rebolo (Brasil), Dylan Fawsitt (EUA), Zak Taulafo (Samoa), Samu Tawake (Fiji), Nate Brakeley (EUA), Nick Civetta (EUA), Hanco Germishuys (EUA), Kyle Sumsion (EUA), Andy Ellis (Nova Zelândia), Chris Mattina (EUA), Apenisa Cakaubalavu (Fiji), Faʻasui Fuatai (Nova Zelândia), Luke Hume (EUA), Connor Wallace-Sims (EUA), Ben Foden (Inglaterra);

Utah Warriors

Cidade: Salt Lake City

2020*: 8º lugar

Principais nomes: Veremalua Vugakoto (Fiji), Olive Kilifi (EUA), Angus MacLellan (EUA), Paul Mullen (EUA), Matt Jensen (EUA), Cliven Loubser (Namíbia), Hagen Schulte (Alemanha), Rodney Iona (Samoa), Calvin Whiting (EUA), Josh Whippy (EUA), Mike Te’o (EUA);

Time Cidade Conferência Leste Atlanta (Rugby ATL) Atlanta New England Free Jacks Boston New Orleans Gold New Orleans Old Glory DC Washington Toronto Arrows Toronto (Canadá) United New York (RUNY) Nova York Conferência Oeste Austin Gilgronis (AGs) Austin Houston Saber Cats Houston Los Angeles Giltinis Los Angeles San Diego Legion San Diego Seattle Sunwolves Seattle Utah Warriors Salt Lake City

Histórico