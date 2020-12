Tempo de leitura: 3 minutos

Nesse sábado, Hamilton, na Nova Zelândia, será o palco para o histórico encontro entre Maori All Blacks (a seleção maori da Nova Zelândia) e o novo Moana Pasifika, combinado das Ilhas do Pacífico (Samoa, Tonga, Fiji), ambos atuando apenas com atletas que disputaram a última Mitre10 Cup, o Campeonato Neozelandês. Isto é, em campo estarão nomes emergentes do rugby da Oceania que poderão brilhar nos próximos anos num cenário maior.

O jogo terá transmissão ao vivo do Watch ESPN e você pode saber mais sobre os destaques que estarão em campo clicando aqui.

Tana Umaga é o treinador do Moana Pasifika e convocou um elenco que tem um número maior de samoanos, com um total de 66 caps entre eles. Michael Alaalatoa, dos Crusaders, será o capitão da equipe, ao passo que nomes como Mikaele-Tu’u e Perofeta saltam aos olhos no grupo. Fiji, que jogará no mesmo sábado contra a Geórgia, está menos representado.

Os Maoris são conduzidos pelo técnico Clayton MacMillan e servem como um verdadeiro laboratório para os All Blacks, com nomes jovens emergentes mesclados com alguns veteranos, como Liam Messam e o capitão Ash Dixon.

05/12 – 03h00 (hora de Brasília) – Maori All Blacks x Moana Pasifika, em Hamilton – Watch ESPN AO VIVO