ARTIGO COM VÍDEOS – A Premiership inglesa está em sua reta final e teve nesse fim de semana e os quatro primeiros colocados (Bristol, Exeter, Sale e Harlequins) venceram, abrindo frente na luta pelas vagas nas semifinais.

Harlequins e Wasps fizeram o jogo mais alucinante da rodada. Os Quins venceram por 48 x 46 num jogaço de 6 tries para cada lado – e show de Marcus Smith pelos donos da casa. O thriller teve Marchant abrindo o placar para os Quins com o primeiro try, prontamente respondido pelos Wasps com tries de Bassett e Odogwu. Ainda no primeiro tempo, Lang marcou de novo para os Quins e Robson fez mais um para os Wasps. Antes da pausa, Marcus Smith marcou o quarto try dos Quins, mas Fekitoa e Youngs viraram o marcador no começo do segundo tempo para os Wasps. O troco foi imediato com Danny Care e Dombrandt marcando novos tries para os Quins, mas Bassett recolocou os Wasps em vantagem com o sexto try do time de Coventry. Os minutos finais foram dramáticos e a virada dos Quins saiu apenas aos 79′ com o try salvador de Marcus Smith. “Uau”.

O vídeo de Harlequins e Wasps sairá apenas na segunda-feira.

Matematicamente, o primeiro semifinalista foi conhecido. É o Bristol Bears, que triunfou fora de casa sobre o rival Bath no clássico do West Country. Com tries de Anthony Watson e Rhys Priestland, o Bath abriu frente, mas Bristol venceu de virada. Nathan Hughes marcou o try dos Bears no primeiro tempo, ao passo que os segundo tempo foi um show dos visitantes, que cruzaram o in-goal com Max Malins, Charles Piutau, Ben Earls e Malins outra vez. 40 x 20.



O Exeter Chiefs também fez sua parte e derrotou o lanterna Worcester Warriors por 41 x 10. Outra vez, o terceira linha Sam Simmonds foi destaque com 2 tries.



O Sale Sharks também fez sua parte e derrotou o Leicester Tigers por 26 x 10. McGuigan e Yarde marcaram os dois tries dos Sharks na partida, enquanto MacGinty garantiu a frente na base dos penais.



O 5º colocado Northampton Saints não se ajudou e permitiu ao Sale Sharks, 4º colocado, abrir 9 pontos de frente, restando apenas 4 rodadas. Os Saints perderam em casa por nada menos que 31 x 07 para o Gloucester, com o galês Louis-Zammit dando show com 2 tries para os vermelhos.



Por fim, a luta pelo G6, isto é, pela classificação à próxima Champions Cup, está pegando fogo. O 6º colocado, o London Irish, foi atropelado pelo Newcastle Falcons, que voltou a sonhar. 52 x 27, em jogo que foi ao intervalo em vantagem de 15 x 14 para o London Irish. O segundo tempo dos Falcons foi implacável, com 5 tries a 2.





Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

Harlequins 48 x 46 Wasps

Bath 20 x 40 Bristol Bears

Newcastle Falcons 52 x 27 London Irish

Exeter Chiefs 41 x 10 Worcester Warriors

Northampton Saints 07 x 31 Gloucester

Sale Sharkks 26 x 10 Leicester Tigers

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bears Bristol 18 71 Exeter Chiefs Exeter 18 63 Sale Sharks Salford (Manchester) 18 59 Harlequins Londres 18 59 Northampton Saints Northampton 18 50 London Irish Londres 18 43 Bath Bath 18 41 Leicester Tigers Leicester 18 39 Wasps Coventry 18 38 Gloucester Gloucester 18 36 Newcastle Falcons Newcastle 18 35 Worcester Warriors Worcester 18 21

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

*Não haverá rebaixamento