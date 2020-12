Tempo de leitura: 2 minutos

A Confederação Brasileira de Rugby elegeu o novo presidente de seu Conselho de Administração, cargo que corresponde à presidência da entidade. Em reunião do novo Conselho eleito, Martín Jaco, membro independente, foi eleito como o novo presidente, substituindo Eduardo Mufarej a partir de 2021. CEO da BR Properties SA, Jaco foi também integrante do Conselho da Poli Rugby e é ex jogador de rugby.

O Conselho de Administração terá os seguintes membros para o período de 2021-2024: Alexandre Chioffetti, Fernando Mirandez, Martin Jaco, Paula Korsakas, Vivianne Valente (membros independentes), Fabian Daniel Maggiori, Fabiano Gelatti Ferrari, Juarez Lorena Villela Filho, Julie Marielle Yvonne Cransac, Ricardo Marangoni Filho (membros das base), Natasha D`Andrea Monica Olsen (representante da arbitragem), Marjorie Yuri Enya e Alcino Pisani Amato (representantes de atletas).

Depois de dois mandatos de quatro anos como Presidente do Conselho, Eduardo Mufarej deixa o cargo ao fim de 2020. O novo conselho será liderado por Martín Jaco, ex-jogador de rugby e empresário. Ele assume o comando a partir de 1º de janeiro de 2021 para um mandato de quatro anos. A eleição foi realizada conforme o estatuto da CBRu, com os novos membros do conselho elegendo Martín para o cargo de Presidente do Conselho.

Mufarej encerra sua gestão com conquistas importantes dentro e fora de campo para a Confederação. Em seu período à frente da CBRu, o rugby no Brasil cresceu de forma fundamental e também se consolidou no cenário do rugby global.

Dentro de campo, as Yaras venceram todos os torneios sul-americanos possíveis, chegaram ao bronze nos Jogos Pan-Americanos de Toronto 2015 e estarão em mais uma edição dos Jogos Olímpicos. Ainda no sevens, o Brasil conquistou resultados importantes com a participação em etapas do circuito mundial. Atualmente, os Tupis7s são vice-campeões na América do Sul e disputarão a vaga para os Jogos Olímpicos.

Já no rugby XV masculino, o Brasil obteve resultados muito importantes. Desde o inédito campeonato Sul-Americano em 2018, até as primeiras vitórias da história sobre Argentina, Chile, Portugal, Canadá e Estados Unidos. O Brasil também recebeu a equipe da Nova Zelândia Maori para quase 35 mil pessoas no Morumbi, em 2018, e os Barbarians, com quatro campeões mundiais, em 2019.

Fora de campo, a Confederação tornou-se exemplo e referência no aspecto de governança e transparência, acumulando inúmeros prêmios e reconhecimentos.

“Termino minha gestão com uma sensação de realização por ter ajudado o Brasil a atingir o maior nível de sucesso de todos os tempos no rugby. Foram oito anos de trabalho voluntário e de dedicação profunda. Sabemos que os desafios para uma organização esportiva emergente como a CBRu são enormes e eu realmente espero que o jogo em um futuro próximo se torne mais acessível e dinâmico. O rugby terá muito o que comemorar com a chegada do Martín. Ele é um apoiador de longa data do rugby brasileiro e com quem tive o prazer de trabalhar no Conselho de Administração da CBRu. Desejo a ele muito sucesso nesta nova etapa da CBRu”, disse Mufarej.