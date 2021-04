Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Na Nova Zelândia, os Chiefs mantiveram a vice liderança do Super Rugby Aotearoa nesta sexta-feira ao vencer os Hurricanes por 26 x 24 em jogo dramático, com Damian McKenzie chutando o penal da vitória já com o tempo esgotado. O resultado jogou pressão sobre os Blues, que precisarão de ao menos 1 ponto contra os Crusaders no domingo para seguirem na disputa por vaga na final da competição.

O jogo foi equilibrado do início ao fim, com os dois times próximos no quadro estatístico em todos os critérios. A partida começou perfeita para os Hurricanes, que jogavam pela honra de tentarem fugir da lanterna do Super Rugby Aotearoa. Logo no primeiro minuto, o jovem segunda linha Blackwell rompeu o tackle fez o primeiro try do duelo.

McKenzie respondeu apenas aos 15′ com penal para os Chiefs e, aos 31′, o scrum dos donos da casa falou mais alto e veio a virada com Sowakula finalizou para o try. Antes da pausa, no entanto, Jordie Barrett chutou penal de mais de 50 metros para empatar a partida, 10 x 10.

O segundo tempo começou com McKenzie devolvendo a frente aos Chiefs com penal e, aos 48′, novamente após um scrum devastador dos Chiefs, Bryn Gatland marcou o try que deu frente aos anfitriões, 20 x 10.

- Continua depois da publicidade -

Os Hurricanes reagiram com um ótimo segundo tempo. Aos 53′, Proctor explorou o espaço na defesa dos Chiefs para recolocar os ‘Canes no páreo com o segundo try. McKenzie respondeu com penal, novamente punindo indisciplina dos visitantes, mas o try da virada dos Hurricanes saiu aos 68′ com Aumua, com investida fulminante após maul, adicionando dramaticidade para o fim do duelo.

Os Chiefs mantiveram a posse de bola nos minutos cruciais e, aos 83’, McKenzie foi frio e chutou o penal da vitória dos do vice líder. 26 x 24, para o delírio da torcida.

Na última rodada, tem Chiefs contra Blues.

26 24

Chiefs 26 x 24 Hurricanes, em Hamilton

Chiefs

Tries: Sowakula e Gatland

Conversões: McKenzie (2)

Penais: McKenzie (4)

15 Damian McKenzie, 14 Jonah Lowe, 13 Anton Lienert-Brown, 12 Alex Nankivell, 11 Etene Nanai-Seturo, 10 Bryn Gatland, 9 Brad Weber (c), 8 Pita Gus Sowakula, 7 Lachlan Boshier, 6 Mitchell Brown, 5 Naitoa Ah Kuoi, 4 Tupou Vaa’i, 3 Angus Ta’avao, 2 Samisoni Taukei’aho, 1 Aidan Ross;

Suplentes: 16 Nathan Harris, 17 Ollie Norris, 18 Sione Mafileo, 19 Samipeni Finau, 20 Kaylum Boshier, 21 Te Toiroa Tahuriorangi, 22 Rameka Poihipi, 23 Chase Tiatia;

Hurricanes

Tries: Blackwell, Proctor e Aumua

Conversões: Barrett (3)

Penais: Barrett (1)

15 Jordie Barrett, 14 Wes Goosen, 13 Peter Umaga-Jensen, 12 Ngani Laumape, 11 Salesi Rayasi, 10 Ruben Love, 9 Luke Campbell, 8 Devan Flanders, 7 Du’Plessis Kirifi, 6 Reed Prinsep, 5 Scott Scrafton, 4 James Blackwell, 3 Tyrel Lomax, 2 Dane Coles (c), 1 Xavier Numia;

Suplentes: 16 Asafo Aumua, 17 Pouri Rakere-Stones, 18 Alex Fidow, 19 Isaia Walker-Leawere, 20 Vaea Fifita, 21 Brayden Lose, 22 Cam Roigard, 23 Billy Proctor;

Equipe Cidade Jogos Pontos Crusaders Christchurch 7 23 Chiefs Hamilton 7 20 Blues Auckland 6 15 Highlanders Dunedin 7 14 Hurricanes Wellington 7 7

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;