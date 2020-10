Tempo de leitura: 5 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – O Rugby League australiano (o rugby de 13 jogadores) tem seu grande campeão de 2020! É o Melbourne Storm, que alcançou sua 4ª conquista legítima (a primeira desde 2017) após uma vitória emocionante de 26 x 20 sobre o Penrith Panthers na grande final da NRL neste domingo, em Sydney. O jogo foi emocionante e coroou o capitão Cameron Smith (próximo do fim da carreira) e o treinador Craig Bellamy com a volta ao topo da Austrália – uma das maiores parcerias da história da competição.



O Storm reinou no primeiro tempo, anulando os Panthers para cravar 3 tries sem resposta. Justim Olam deu as cartas com o primeiro try, ao 3′, em bela troca de passes. O jogo de atrito foi intenso nos minutos seguintes, com Cameron Smith somando 2 penais para o Storm, com o intuito de jogar ainda mais pressão para cima dos Panthers que, aos 30′, erraram no ataque e levaram contra-golpe fatal de Vunivalu, que correu o campo desde o campo de defesa para o segundo try.



O golpe foi acusado e, aos 36′, Cameron Smith marcou o terceiro try de Melbourne, recuperando-se após knock-on para surpreender a defesa de Penrith e abrir 22 x 00 antes do intervalo.

O segundo tempo começou com mais Melbourne pontuando. Aos 45′, Papenhuyzen marcou o quarto try roxo, quebrando a linha no campo de defesa e disparando para o in-goal.



Com 26 x 00 de desvantagem, os Panthers finalmente reagiram com 4 tries, que acabaram não sendo suficientes. Primeiro, Brian To’o deu esperança ao time do Oeste de Sydney aos 58′ e, aos 68′, o artilheiro Crichton fez novo try que sugeria um fim de jogo elétrico.



Ainda houve tempo para mais 2 tries, com Josh Mansour, aos 71′, e Nathan Cleary, aos 79′. Mas faltou tempo para um último try da virada.



Fim de papo em Sydney, com a torcida da casa desapontada. Título de Melbourne, 26 x 22!

Agora, a Austrália se foca no State of Origin, a série de três duelos anuais entre as seleções dos estados de New South Wales e Queensland, que fazem o primeiro duelo no dia 4 de novembro.

20 26

Penrith Panthers 20 x 26 Melbourne Storm, em Sydney

Panthers

Tries: To’o, Crichton, Mansour e Cleary

Conversões: Cleary (2)

1. Dylan Edwards, 2. Josh Mansour, 3. Stephen Crichton, 4. Brett Naden, 5. Brian To’o, 6. Jarome Luai, 7. Nathan Cleary, 8. James Tamou, 9. Api Koroisau, 10. James Fisher-Harris, 11. Viliame Kikau, 12. Liam Martin, 13. Isaah Yeo;

Interchange: 14. Tyrone May, 15. Kurt Capewell, 16. Moses Leota, 17. Zane Tetevano;

Storm

Tries: Olam, Vunivalu, Smith e Papenhuyzen

Conversões: Smith (3)

Penais: Smith (2)

1. Ryan Papenhuyzenm 2. Suliasi Vunivalu, 3. Brenko Lee, 4. Justin Olam, 5. Josh Addo-Carr, 6. Cameron Munster, 7. Jahrome Hughes, 8. Jesse Bromwich, 9. Cameron Smith, 10. Christian Welch, 11. Felise Kaufusi, 12. Kenny Bromwich, 13. Nelson Asofa-Solomona;

Interchange: 14. Brandon Smith, 15. Tino Fa’asuamaleaui, 16. Nicho Hynes, 17. Dale Finucane;

Lista de campeões da NRL