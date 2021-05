Tempo de leitura: 3 minutos

O mercado de jogadores está aquecido no mundo com a temporada se encaminhando para o fim. Vamos a alguns destaques da semana.

Du Toit jogará no Japão em 2022

Eleito o melhor jogador do mundo após a Copa do Mundo de 2019, o terceira linha sul-africano Piet-Steph Du Toit, deixará o rugby sul-africano. No momento atuando pelos Stormers, o jogador de 28 anos assinou contrato com o Toyota Verblitz, do Japão, para a temporada japonesa de 2022, que começa em janeiro.

O Toyota Verblitz, comandando por ninguém menos que Steve Hansen, treinador campeão do mundo em 2015 com os All Blacks, já conta com outro sul-africano campeão do mundo, Willie Le Roux, além do neozelandês bicampeão do mundo Kieran Read e do australiano Michael Hooper, entre outros. A transferência de Du Toit prova que o mercado japonês quer mesmo se consolidar como um dos melhores do mundo.

Elton Jantjies no Pau

Outro sul-africano campeão do mundo de 2019 tem casa nova. Na França, a novidade foi a contratação do abertura Elton Jantjies pelo Pau, do Top 14. O atleta de 30 anos estava nos Lions, da África do Sul. Jantjies tem 37 jogos pelos Springboks.

Tommaso Allan jogará pelos Harlequins

O abertura italiano Tommaso Allan é o novo reforço dos Harlequins, da Inglaterra, para a próxima temporada. Aos 28 anos, Allan tem 61 jogos pela Itália e estava atuando pelo Benetton Treviso, de seu país.

Leguizamón no New York

Por sua vez, o veterano argentino Juan Manuel Leguizamón, de 37 anos, com 87 jogos pelos Pumas. O ídolo argentino confirmou que seguirá nos Estados Unidos, mas trocará de time. Em 2020, Leguizamón atuou pelo Seattle Seawolves, mas estava sem jogar desde então. Agora, o terceira linha reforçará o United New York, do brasileiro “Nelson” Rebolo.

Bautista Ezcurra no Grenoble

Já outro argentino, o centro Bautista Ezcurra, de 26 anos, deixará os Estados Unidos e terá com destino a Europa. O jogador que atualmente está no Atlanta defenderá no segundo semestre o Grenoble, que atualmente disputa a Pro D2 (a 2ª divisão) da França, mas que pode ser promovido ao Top 14.

Chilachava no Castres

Enquanto isso, o pilar georgiano Chilachava, de 29 anos, que defendeu seu país na última Copa do Mundo, é a nova contratação do Castres, da França. O atleta já atuava no Top 14 francês, pelo Montpellier, e trocou de time.

Michael Alaalatoa no Leinster

O Leinster, da Irlanda, também anunciou reforço internacional para a próxima temporada. É o pilar samoano Michael Alaalatoa, que jogou o Mundial 2019 por Samoa e estava nos Crusaders, da Nova Zelândia, onde foi campeão de tudo entre 2017 e 2020. Alaalatoa tem 29 anos.

Seymour se aposenta

Na Escócia, a notícia principal foi a aposentadoria de Tommy Seymour, com apenas 32 anos de idade. O 3/4s escocês, com 55 jogos por sua seleção e um tour pelos British and Irish Lions, optou por interromper sua carreira, após já ter se despedido da seleção em 2019. Seymour estava no Glasgow.