ARTIGO COM VÍDEOS – A Sudamérica Rugby publicou nesta segunda-feira o vídeos dos melhores momentos das vitórias da Argentina sobre o Uruguai, por 25 x 24, e do Uruguai sobre o Brasil, por 25 x 17, bem como as estatísticas das partidas.

Para o jogo do Brasil, destaque para as 3 linhas quebradas que o Brasil conquistou, contra nenhuma cedida aos uruguaios, bem como ao número importante de 11 offloads brasileiros contra 2 uruguaios. No entanto, os penais custaram muito ao Brasil, com 22 contra 10.

#SAR4N ⚡ | F. Sancery, F. Portugal y M. Duque se fueron contentos a pesar de la derrota 👍🏼 🇧🇷 El juego dinámico que pretende el nuevo @brasilrugby 🇧🇷 que dirige Portugal estuvo presente ayer en el Charrúa 👉🏼 Escuchamos la palabra de sus jugadores y entrenador #ElRugbyNosUne pic.twitter.com/jWYL8mtRlk — Sudamérica Rugby (desde 🏠) (@sudamericarugby) October 20, 2020