Tempo de leitura: 1 minuto

Cuiabá viveu fim de semana de rugby feminino com a visita do Vila Nova/Goianos ao Melina. As goianas estrearam a nova parceria com o clube histórico de Goiânia, ao passo que o Melina finalmente pode testar seu time neste ano, após ter conseguido manter os treinamentos em seu CT.

O time do Mato Grosso falou mais alto nos confrontos todos, de 7s e de XV, ficando com a Copa Alain Leplus.

Sexta, dia 27 – Sevens

Melina Roxo 47 x 05 Goianos

Melina Roxo 12 X 07 Melina Branco

Melina Branco 31 x 05 Goianos

Sábado, dia 28 – Sevens

Melina Roxo 24 x 00 Goianos

Melina Branco 20 x 00 Melina Roxo

Melina Branco 47 x 00 Goianos

Domingo, dia 29 – XV

Goianos 00 x 51 Melina (2 tempos de 20 minutos)