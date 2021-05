Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – O Campeonato Brasileiro de Rugby League XIII feminino (o rugby de 13 jogadoras) viveu suas semifinais neste sábado, em São Lourenço (MG). A Confederação da modalidade optou pela organização do evento com o intuito de preparar sua seleção para a Copa do Mundo da modalidade, que começa em novembro de 2021, na Inglaterra.

Com presença da comissão técnica da seleção, que seguirá ao longo da semana realizando camp com as atletas dos times semifinalistas. A entidade informou que testou as atletas para COVID-19.

No primeiro jogo, o Melina, do Mato Grosso, mostrou sua superioridade e derrotou as Remendadas (combinado das atletas dos times eliminados na primeira fase) por 57 x 00 indiscutíveis.

Já o segundo jogo foi mais parelho e viu o Vitória Rhinos, do Espírito Santo, superar o Maringá Hawks, do Paraná, por 25 x 15. O primeiro tempo foi parelho e se encerrou em 10 x 10, mas a segunda etapa foi de superioridade capixaba.

No dia 22, também em São Lourenço, Melina e Vitória farão a final. O Maringá optou por não disputar o terceiro lugar.





57 00

Melina (MT) 57 x 00 Minas Invitational “Remendadas”

Árbitro Principal: Daniel Chiovetti (SP)

Árbitros de Linha: Nick Carmona (PR) e Brendon Simon (MG)

16 25

Maringá Hawks (PR) 16 x 25 Vitória Rhinos (ES)

Árbitro Principal: Rômulo Soler (SP)

Árbitros de Linha: Elisabeth Rieth (MT) e Giovanna Olio (MT)

Dia Horário (BRT) Local Time Placar vs Placar Time Grupo/Fase 13/02/2021 10:50 São Lourenço, MG Taubaté 14 X 16 Minas Miners Grupo Amarelo 13/02/2021 12:20 São Lourenço, MG Urutau 00 X 16 Melina "B" Grupo Amarelo 13/02/2021 13:50 São Lourenço, MG Vitória Rhinos 30 X 00 Vila Nova Grupo Verde 13/02/2021 14:40 São Lourenço, MG Melina "A" 18 X 04 Maringá Grupo Verde 14/02/2021 08:10 São Lourenço, MG Maringá 16 X 00 Vila Nova Grupo Verde 14/02/2021 09:00 São Lourenço, MG Melina "A" 10 X 00 Vitória Rhinos Grupo Verde 14/02/2021 09:50 São Lourenço, MG Melina "B" 20 X 00 Taubaté Grupo Amarelo 14/02/2021 10:40 São Lourenço, MG Urutau 06 X 14 Minas Miners Grupo Amarelo 14/02/2021 11:30 São Lourenço, MG Vitória Rhinos 04 X 06 Maringá Grupo Verde 14/02/2021 12:20 São Lourenço, MG Melina "A" 36 X 00 Vila Nova Grupo Verde 14/02/2021 13:10 São Lourenço, MG Taubaté 12 X 08 Urutau Grupo Amarelo 14/02/2021 14:00 São Lourenço, MG Melina "B" 18 X 00 Minas Miners Grupo Amarelo 14/02/2021 15:50 São Lourenço, MG Maringá 20 X 04 Taubaté Repescagem 14/02/2021 16:40 São Lourenço, MG Vitória Rhinos 18 X 00 Minas Miners Repescagem 15/05/2021 10:00 São Lourenço, MG Melina 57 X 00 Remendadas* Semifinal 15/05/2021 14:00 São Lourenço, MG Vitória Rhinos 25 X 16 Maringá Semifinal 22/05/2021 São Lourenço, MG Melina X Vitória Rhinos Final

*Remendadas (combinado de atletas de todos os times) substituiu o Melina "B" na semifinal;