Vai ter rugby em Cuiabá nesse fim de semana. O Melina receberá em seu centro de treinamentos o Vila Nova/Goianos de Goiás para uma série de amistosos entre as duas maiores forças do rugby feminino do Centro-Oeste. O evento foi batizado de Copa Alain Leplus, em homenagem a Alain Leplus, ex treinador da seleção brasileira juvenil.

No sábado, dia 28, os dois times duelarão no sevens, ao passo que no domingo, dia 29, haverá amistoso de XV.



Será a estreia da parceria entre Goianos e Vila Nova para o rugby.

Os jogos serão transmitidos ao vivo pelo Instagram do Melina.

Tabela

Sábado, dia 28

08:30 – Goianos x Melina A – 7s

09:20 – Melina A x Melina B – 7s

10:00 – Goianos x Melina B – 7s

Domingo, dia 29

08:30 – Melina x Goianos – XV