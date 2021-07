Tempo de leitura: 3 minutos

Confira as últimas movimentações do mercado do rugby internacional.

Israel Folau retorna ao rugby union

O polêmico fullback australiano de 32 anos, Israe Folau, retornou ao Rugby Union. Em 2019, o ex Wallabies teve seu contrato com a seleção nacional e com os Waratahs, do Super Rugby, rescindido após publicar e manter comentários preconceituosos – sobretudo homofóbicos – em suas redes sociais, ferindo a política das entidades que representava. O jogador migrou para o Rugby League, onde jogou em 2020 no Catalans Dragons, da França. Folau também teve seu contrato com os Dragons rescindido em 2021, após não se apresentar ao clube na pré temporada. O australiano, no entanto, assinou agora contrato para jogar em 2022 no rugby japonês pelo NTT Shining Arcs, equipe que jogará na primeira divisão profissional do país.

Lezana nos Scarlets, Miotti no Glasgow

Dois Pumas que jogaram o último Super Rugby AU pelo Western Force deixaram a Austrália rumo à Europa para disputarem o novo United Rugby Championship. O terceira linha Tomás Lezana assinou com os Scarlets, de Gales, ao passo que o abertura Domingo Miotti defenderá o Glasgow Warriors, da Escócia.

O scrum-half Tomás Cubelli também deixará o Force e está próximo de confirmar ida ao Biarritz, da França.

Juan Pablo Socino no Leicester Tigers

Mais um argentino de casa nova é o centro e ponta Juan Pablo Socino, de 33 anos. O jogador deixou os Saracens, mas seguirá na Inglaterra, onde atuará pelo Leicester Tigers, somando-se a Matías Moroni e Julián Montoya.

Lavanini no Clermont

Enquanto isso, o segunda linha Tomás Lavanini, de 28 anos, deixou o Leicester rumo à França, onde defenderá o Clermont.

Mensa no Mont de Marsan

Já o centro argentino Lucas Mensa, que disputou em 2020-21 a Pro D2, a 2ª divisão do rugby francês, pelo Valence Romans, tem clube novo após seu time ter sido rebaixado. Agora, Mensa defenderá o Mont de Marsan, mantendo-se na segundona francesa.

Tomás Albornoz e Tetaz Chaparro no Benetton

O abertura de 23 anos Tomás Albornoz, campeão da SLAR com os Jaguares, é o novo reforço do Benetton, melhor time da Itália, para a disputa do United Rugby Championship. O clube também confirmou a contratação do pilar dos Pumas Nahuel Tetaz Chaparro, que defendia o Bristol Bears, da Inglaterra, até a última temporada.

Vaca no Narbonne

Enquanto isso, o Narbonne, promovido da 3ª divisão francesa para a Pro D2, está se reforçando. O clube tradicional do Languedoc contratou o hooker argentino Martín Vaca, de 20 anos, que defendeu os Jaguares na SLAR 2021.

Outra contratação do Narbonne foi o ponta da seleção portuguesa Manuel Cardoso Pinto, que deixou a Agronomia, de Lisboa.

Bernasconi no Calvisano

Por sua vez, o terceira linha argentino Tomás Bernasconi, de 21 anos, deixou os Jaguares para fechar contrato com o Calvisano, que disputa o Top 10, o Campeonato Italiano.

Favre e Santa Cruz na Espanha

Enquanto isso, o El Salvador, da Espanha, confirmou as contratações de dois argentinos que defenderam o Olimpia, do Paraguai, na última SLAR. São eles o terceira linha Lucas Santa Cruz, de 27 anos, e o pilar Lucas Favre, de 24 anos.

Fifita nos Wasps

Por sua vez, o terceira linha neozelandês Vaea Fifita, de 29 anos, deixou os Hurricanes, do Super Rugby Aotearoa, e fechou contrato com os Wasps, da Premiership inglesa. Fifita tem 11 jogos pelos All Blacks.

Mataele no Force

Apesar de perder seus argentinos, o Western Force, da Austrália, teve um grande anúncio nesta semana: a contratação do ponta fijiano Manasa Mataele, que estava nos Crusaders, da Nova Zelândia. O atleta tem 24 anos e ainda não defendeu nenhuma seleção nacional.

Take a bow, Manasa Mataele. This magical effort helped the Crusaders extend their record winning streak in #SuperRugby round two.

Missed any of the action? Catch up with all the highlights here: https://t.co/iw5GRZsX4V pic.twitter.com/yrc20KVrOy

— RUGBYcomau (@rugbycomau) February 23, 2019