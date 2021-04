Tempo de leitura: 1 minuto

Criado em 1976, o National Provincial Championship (NPC) é o Campeonato Neozelandês de Rugby, jogado pelas seleções provinciais do país. Desde 1996, o NPC se tornou a segunda competição do país, por conta da criação do Super Rugby. Desde então, o calendário na Nova Zelândia tem o primeiro semestre dedicado ao Super Rugby e o segundo semestre ao NPC.

O nome NPC, no entanto, ficou esquecido nos últimos anos. Em 2006, a competição passou a adotar um nome comercial com seu patrocinador a nomeando. Entre 2006 e 2009, o NPC passou a ser conhecido como Air New Zealand Cup, ao passo que de 2010 a 2015 a competição foi chamada de ITM Cup. Em 2016, nova mudança de patrocinador levou a novo nome: Mitre 10 Cup.

Para 2021, o patrocinador principal mudou de novo. Saiu a Mitre 10 e entrou a Bunnings Warehouse, que tem contrato de patrocínio de 3 anos. Entretanto, a New Zealand Rugby (a federação neozelandesa) optou por resgatar o nome NPC. A partir desde ano, a competição será conhecida como Bunnings NPC.