ARTIGO COM VÍDEOS – A Major League Rugby teve ação nesse fim de semana sem a participação do United New York e do Los Angeles Giltinis, que folgaram na rodada. Com isso, as atenções se voltaram a times em ascensão como Austin, Atlanta ou Utah.

O Atlanta assumiu a liderança da Conferência Leste ao fazer 8 x 7 em jogo suado contra o New Orleans Gold. Jeremy Misailegalu fez o único try do Atlanta, logo no começo, mas Cam Dolan respondeu com o try do Gold antes da pausa, virando o placar com a conversão. Dramática, a vitória de Atlanta veio com penal aos 72′ de Carelse.

Além de ver Atlanta subir, o New York, do brasileiro Nelson, tem que se preocupar com a subida do New England Free Jacks na Conferência Leste. Os Free Jacks estão em terceiro lugar após vencerem o Old Glory DC por 38 x 34. Foram 6 tries para cada lado, com os Free Jacks marcando 5 e resistindo à reação de 5 tries no segundo tempo da parte do Olg Glory. Um penal try para New England se provou determinante.

Já na Conferência Oeste, o Utah Warriors é o vice líder, tendo celebrado importante vitória fora de casa sobre o Seattle Seawolves por 29 x 28. Os tries de Van Vuuren, aos 60′, e de Kilifi, no apagar das luzes, aos 79′, garantiram a virada emocionante para Utah.

O Austin Gilgronis venceu o clássico do Texas contra o Houston Saber Cats por 28 x 09, em jogo de 4 tries, com o bônus sendo obtido apenas no finzinho.

Já o San Diego Legion seguiu vivo na luta por vaga na semifinal no Oeste ao afundar os canadenses do Toronto Arrows. Vitória californiana por 40 x 30, com o inglês Chris Robshaw em campo e com o italiano Joshua Furno marcando dois tries pelo Legion. Do lado dos Arrows, os sul-americanos brilharam, apesar da derrota, com os uruguaios Leivas e Mieres e o argentino Joaquín Tuculet marcando os tries.



Major League Rugby – Liga Profissional Norte-Americana

Seattle Seawolves 28 x 29 Utah Warriors

New England Free Jacks 38 x 34 Old Glory DC

Toronto Arrows 30 x 40 San Diego Legion

Houston Saber Cats 09 x 28 Austin Gilgronis

New Orleans Gold 07 x 08 Atlanta