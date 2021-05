Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A Major League Rugby norte-americana viu nesse fim de semana a queda de seu último invicto, o poderoso Los Angeles Giltinis.

Com Adam Ashley-Cooper em campo (mas sem Matt Giteau), o time de LA foi derrotado fora de casa pelo United New York, do brasileiro “Nelson” Rebolo por 18 x 16. O time nova-iorquino garantiu a vitória com 6 penais chutados por Hollinshead, premiando a força do time laranja no jogo de contato.



Apesar da vitória, o New York perdeu a liderança da Conferência Oeste, uma vez que o New Orleans Gold venceu com bônus o Houston Saber Cats por 28 x 26. Foi um jogaço que teve como momento decisivo o try do chileno Nikola Bursic para o Gold, aos 72′.



Quem também mira a liderança no Leste é Atlanta, que venceu o Toronto Arrows por 33 x 29. O uruguaio Gastón Mieres e o argentino Tomás de la Vega marcaram tries para o time canadense, que só levou a virada aos 83′, com Ross Deacon marcando o try decisivo para Atlanta. O sul-africano Van Rensburg foi outro destaque de Atlanta com 2 tries. Apesar do mando de jogo ser do Toronto, o jogo foi em Atlanta, que vem sendo a casa do time canadense durante a pandemia, pela dificuldade das viagens entre os dois países.



Ainda no Leste, o New England Free Jacks triunfou por 22 x 18 sobre o Austin Gilgronis, com o namibiano Wian Conradie marcando o try decisivo para o time de Boston.



A derrota de Austin ajudou o Utah Warriors, novo vice líder da Conferência Oeste (atrás apenas de Los Angeles). O time de Sallt Lake City venceu no apagar das luzes o Old Glory DC por 34 x 33, em outro jogo decidido nos acréscimos. Aos 73′, Gibbins marcou o try que parecia dar a vitória ao time de Wahington, mas o try da virada dos Warriors saiu aos 82′ com Kruse.



Por fim, no clássico do Pacífico, o Seattle Seawolves conquistou vitória importante para esboçar campanha de recuperação ao fazer 21 x 15 sobre o San Diego Legion. Tamaivena fez o try crucial dos Seawolves no segundo tempo, com Alatimu selando a vitória com os dois últimos penais.





Major League Rugby – Liga Profissional Norte-Americana

New England Free Jacks 22 x 18 Austin Gilgronis

New Orleans Gold 28 x 26 Houston SaberCats

Toronto Arrows 29 x 33 Atlanta

Utah Warriors 34 x 33 Old Glory DC

United New York 18 x 16 Los Angeles Giltinis

Seattle Seawolves 21 x 15 San Diego Legion