Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A Major League Rugby viveu nesse sábado um dia histórico com o líder da competição, o Los Angeles Giltinis, fez o primeiro jogo da história da liga num estádio da NFL.

Com mais de 4 mil torcedores no So Fi Stadium, o Giltinis superou o Utah Warriors por 38 x 27 e se manteve no topo da Conferência Oeste. Jogo de 5 tries a 4 para LA, que celebrou o retorno do camisa 10 australiano Matt Giteau. Os destaques dos donos da casa foram os australiano Cottrell e Goddard, que marcaram 2 tries cada. Ashley-Cooper também foi importante no duelo.



A vice liderança do Oeste é do Austin Gilgronis, time do mesmo dono do Los Angeles Giltinis. Austin venceu em casa o United New York, do brasileiro “Nelson” Rebolo, que começou no banco, por 16 x 09. Roach fez o único try do jogo para Austin, aos 28′.



A liderança da Conferência Leste é de Atlanta, que derrotou o New England Free Jacks por 33 x 18. Dois amarelos no fim mataram o jogo contra os Free Jacks, que viram Deacon e O’Keeffe marcarem os tries decisivos do time de Georgia.

Já os canadenses do Toronto Arrows se mantiveram sonhando com classificação no Leste após derrotarem fora de casa o Houston Saber Cats por 19 x 10. O uruguaio Gastón Mieres e o argentinos Tomás De La Vega fizeram tries crucias para Toronto.



Por sua vez, o Old Glory DC, de Washington, lanterna do Leste, venceu o Seattle Seawolves e embolou a luta por classificação. 22 x 18, com try decisivo de Stan South no segundo tempo.



Por fim, o New Orleans Gold caiu fora de casa diante do San Diego Legion, que tenta se reerguer no Oeste. Jogo de 6 tries a 3, com o sul-africano Cecil Afrika brilhando com 2 tries para o Legion.





Major League Rugby – Liga Profissional Norte-Americana

San Diego Legion 43 x 17 New Orleans Gold

Houston Saber Cats 10 x 19 Toronto Arrows

Austin Gilgronis 16 x 09 United New York

Atlanta 33 x 18 New England Free Jacks

Los Angeles Giltinis 38 x 27 Utah Warriors

Old Glory DC 22 x 18 Seattle Seawolves