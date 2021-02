Tempo de leitura: 2 minutos

Com a confirmação de Santiago e Valparaíso, no Chile, e Montevidéu no Uruguai, como sedes da segunda edição da Superliga Americana de Rugby (SLAR), a liga profissional sul-americana, que começa no próximo dia 16 de março.

As seis equipes participantes (Cobras, do Brasil; Jaguares XV, da Argentina; Peñarol, do Uruguai; Selknam, do Chile; Olimpia, do Paraguai; e Cafeteros, da Colômbia) estão em processo de preparação, com tabela completa de jogos devendo ser divulgada na próxima semana.

O Estádio Municipal de La Pintana, em uma comunidade homônima de Santiago, nas duas primeiras rodadas, e o Estádio Elías Figueroa em Valparaíso, nas três próximas, serão os estádios a serem utilizados na primeira fase, a ser disputada no Chile. La Pintana foi palco para o Chile mandar partidas pelo Americas Rugby Championship em 2016, ao passo que Valparaíso recebeu o Sul-Americano de Sevens de 2020.

A segunda fase dos jogos, incluindo a semifinal e a final, será disputada no Estádio Charrúa, na capital uruguaia, casa dos Teros (a seleção uruguaia). A decisão de fazer uma liga com sedes únicas (ao invés do sistema de jogos em casa e fora de casa) se deu por conta da pandemia.

“É um prazer anunciar os três locais de jogo e agradecemos pelo enorme trabalho que a Chile Rugby e a União de Rugby do Uruguai estão realizando”, disse Santiago Ramallo, CEO da Superliga Americana de Rugby.

“Confirmar onde serão disputados os trinta e três jogos é mais um passo para a concretização de um torneio que será disputado e que tem como prioridades a segurança e o bem-estar do jogador.”

Portanto, tanto no Chile como no Uruguai, serão instaladas bolhas sanitárias para as equipes, árbitros e colaboradores do torneio, para minimizar os riscos de impacto da COVID-19. Para os jogos em Valparaíso, as equipes viajarão e retornarão durante o dia para a principal cidade portuária do Chile.

A SLAR começa em 16 de março e se encerra no dia 18 de maio.