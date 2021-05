Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – O rugby de clubes europeu de 2020-21 foi dos franceses. Nesta sexta-feira, o estádio de Twickenham, em Londres, recebeu a grande final da Challenge Cup, a segunda copa europeia, e o Montpellier, da França, se sagrou campeão ao bater os ingleses do Leicester Tigers por 18 x 17. Foi o segundo título de Challenge Cup do Montpellier (o primeiro depois de 2016), que, de quebra, garantiu vaga na próxima edição da Heineken Champions Cup, a principal copa do continente.

Como a final da Champions Cup será entre dois clubes franceses, Toulouse e La Rochelle, o título do Montpellier significou o domínio dos clubes franceses nesta temporada. Para o Montpellier, o título significou que o clube foi do inferno ao céu, após chegar a ser ameaçado de rebaixamento no Top 14 (o Campeonato Francês) ao longo da atual temporada.

A partida contou com 10 mil torcedores, uma vez que a Inglaterra vai reabrindo seus estádios pelo avanço da vacinação no país.



George Ford abriu o placar para os Tigers logo aos 8′, mas o Montpellier começou melhor a partida e fez o primeiro try do duelo, com Bouthier chutando para o in-goal e encontrando Rattez, que ganhou a disputa do argentino Moroni e apoiou a bola no in-goal. Paillaugue ainda aumentou a frente dos franceses com penal, mas, pouco a pouco, o Leicester Tigers começou a dominar as ações.

Superior no jogo de contato e nas formações, o clube inglês conseguiu o empate antes do intervalo. Ford perdeu penal aos 27′, mas, aos 30′, o amarelo a Becognee deixou o Montpellier em desvantagem e abriu a oportunidade para o Leicester. Aos 33′, após maul,Harry Wells rompeu a defesa francesa no pick and go e fez o precioso try para os ingleses.

O segundo tempo começou igual, com os Tigers dominando as ações. O try do time verde quase saiu aos 43′ com Nadolo atropelando na ponta, mas o TMO (árbitro de vídeo) o anulou por knock-on no início da jogada. Outro amarelo foi exibido ao Montpellier, para o capitão Guirado, e os Tigers aproveitaram o momento para virarem o marcador com try de maul, finalizado por Jasper Wiese. 17 x 10.

Apesar de propor pouco o jogo, o Montpellier triunfou exibindo uma poderosa defesa, que negou os espaços para os Tigers, incapazes de liquidarem as ações. Com isso, o Montpellier teve tempo para voltar a crescer, reduziu a distância com penal aos 50′ chutado por Paillaugue e, aos 57′, puniu os ingleses com belo try do sul-africano Johann Goosen, em jogada de começou com arrancada de N’Gandebe, offload de Jan Serfontein e assistência de Bouthier para a corrida final de Goosen.

Os franceses souberam garantir posse de bola nos momentos cruciais do jogo. O abertura sul-africano campeão do mundo Handré Pollard entrou em ação, perdeu um penal de longa distância aos 72′, mas ainda assim a vitória do Montpellier foi assegurada.

European Challenge Cup 2020-21 – Copa Desafio Europeu

Final

17 18

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Leicester Tigers 17 x 18 Montpellier🇫🇷, em Londres🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Leicester Tigers

Tries: Wells e Wiese

Conversões: Ford (2)

Penais: Ford (1)

15 Freddie Steward, 14 Guy Porter, 13 Matías Moroni, 12 Dan Kelly, 11 Nemani Nadolo, 10 George Ford, 9 Richard Wigglesworth, 8 Jasper Wiese, 7 Cyle Brink, 6 Hanro Liebenberg, 5 Calum Green, 4 Harry Wells, 3 Dan Cole, 2 Tom Youngs (c), 1 Ellis Genge;

Suplentes: 16 Charlie Clare, 17 Luan de Bruin, 18 Joe Heyes, 19 Cameron Henderson, 20 Tommy Reffell, 21 Ben Youngs, 22 Zack Henry, 23 Kini Murimurivalu;

Montpellier

Tries: Rattez e Goosen

Conversões: Paillaugue (1)

Penais: Paillaugue (2)

15 Anthony Bouthier, 14 Arthur Vincent, 13 Johan Goosen, 12 Jan Serfontein, 11 Vincent Rattez, 10 Alex Lozowski, 9 Benoit Paillaugue, 8 Alexandre Becognee, 7 Yacouba Camara, 6 Fulgence Ouedraogo, 5 Paul Willemse, 4 Florian Verhaeghe, 3 Mohamed Haouas, 2 Guilhem Guirado (c), 1 Enzo Forletta;

Suplentes: 16 Bismarck du Plessis, 17 Robert Rodgers, 18 Titi Lamositele, 19 Tyler Duguid, 20 Jacques du Plessis, 21 Cobus Reinach, 22 Handré Pollard, 23 Gabriel N’gandebe;

Campeões da Challenge Cup