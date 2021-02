Tempo de leitura: 1 minuto

A temporada 2021 do Rugby Europe Championship (o “Six Nations B”) será atípica em 2021, por conta da pandemia. A competição começará apenas em março e terá jogos em junho, julho e novembro.

Como a edição 2020 foi encerrada apenas em fevereiro de 2021, não houve ainda tempo para a realização da repescagem de promoção/rebaixamento entre Bélgica e Holanda, que será disputada apenas em 13 de junho. Com isso, os jogos envolvendo belgas ou holandeses serão todos realizados apenas no meio e no fim do ano.

A edição de 2021 é parte das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023. Os 2 primeiros colocados da somatória das edições 2021 e 2022 do Rugby Europe Championship se classificarão ao Mundial, ao passo que o 3º colocado jogará em novembro de 2022 a Repescagem Mundial pela última vaga.

06-07/março – Portugal x Geórgia

06-07/março – Rússia x Romênia

13-14/março – Espanha x Geórgia

13-14/março – Portugal x Romênia

20-21/março – Rússia x Geórgia

20-21/março – Romênia x Espanha

27-28/março – Geórgia x Romênia

27-28/março – Portugal x Espanha

26-27/junho – Geórgia x Bélgica/Holanda

03-04/julho – Espanha x Rússia

03-04/julho – Romênia x Bélgica/Holanda

10-11/julho – Bélgica/Holanda x Portugal

17-18/julho – Bélgica/Holanda x Espanha

17-18/julho – Rússia x Portugal

06-07/novembro – Bélgica/Holanda x Rússia