O rugby europeu terá nesse fim de semana a volta das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023. O que vale saber desde já sobre as disputas?

Vai começar o returno das Eliminatórias para o Mundial #RWC2023 na Europa. 05/02 – 09h30 – 🇷🇴Romênia x Rússia🇷🇺 05/02 – 12h00 – 🇪🇸Espanha x Holanda🇳🇱 06/02 – 08h00 – 🇬🇪Geórgia x Portugal🇵🇹 Jogos ao vivo na https://t.co/UiFivlqsej. Mais com @francisaac87 pic.twitter.com/PWgBiO8K1j — Portal do Rugby (@portaldorugby) February 2, 2022

Europa em equilíbrio

Os dois primeiros colocados da Europa irão ao Mundial e o terceiro colocado à Repescagem. A situação é muito clara na briga pelo topo, com a Geórgia praticamente classificada. Porém, a briga pelo segundo lugar é alucinante entre Romênia, Portugal e Espanha, com a Rússia ainda sonhando e correndo por fora.

O jogo dos russos contra os romenos nesse sábado é crucial para as pretensões da Rússia. Já a Espanha não pode tropeçar na Holanda e é favorita para apertar de vez a briga. Portugal, por outro lado, tenta surpreender a Geórgia e tem condições de ser zebra, sim, recheado de excelente jogadores vindos do rugby francês e da excelente categoria de base do país.

Nessa briga, a Espanha tem a vantagem de jogar em casa contra romenos e portugueses. Portugal terá um caminho duro porque ainda visitará a Romênia, mas ninguém duvida que hoje os Lobos portugueses são o time mais empolgante da competição.



Américas: Chile contra EUA

Nas Américas, as Eliminatórias retornam apenas em julho, com o duelo entre Chile e Estados Unidos, em ida e volta, valendo classificação. Favoritismo norte-americano, mas os chilenos são o time do momento, em franca ascensão e com sonhos realistas de irem ao Mundial.

Eliminatórias pra Copa do Mundo de 2023 – Américas: 09/07 – 🇨🇱Chile x Estados Unidos🇺🇸, no🇨🇱

16/07 – 🇺🇸Estados Unidos x Chile🇨🇱, nos Quem vencer vai pro Mundial, quem perder vai à Repescagem#RWC2023 — Portal do Rugby (@portaldorugby) February 4, 2022



Ásia e Oceania jogam no meio do ano



Já a Ásia terá suas Eliminatórias entre maio e junho, com favoritismo de Hong Kong. O campeão decidirá vaga no Mundial contra Tonga e o time da Oceania é amplo favorito. Quem perder irá à Repescagem.

A Ásia confirmou o calendário novo de suas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023: 27/05 – 🇲🇾Malásia x Hong Kong🇭🇰

31/05 – 🇭🇰Hong Kong x Coreia do Sul🇰🇷

04/06 – 🇰🇷Coreia do Sul x Malásia🇲🇾 O campeão enfrentará em julho 🇹🇴Tonga por 1 vaga no Mundial. — Portal do Rugby (@portaldorugby) January 29, 2022

L’Afrique!

A África, por sua vez, conhecerá também em julho o seu classificado. O torneio será um mata-mata simples a partir das quartas de final e será jogada no França, com a Argélia sentindo o gosto do mando de jogo por conta do tamanho da colônia argelina em Marselha, sede do evento. O favoritismo é da Namíbia, mas o Zimbábue vem se provando real competidor e o Quênia também sonha. A dúvida maior é se as ex colônias francesas – Argélia, Senegal, Costa do Marfim – terão atletas radicados na França, o que poderá equilibrar por completo as disputas.

Eliminatórias pra Copa do Mundo de 2023 – a competição da África será entre 1 e 10 de julho em Marselha🇫🇷. O campeão irá ao Mundial, o vice à Repescagem. Quartas de final: 🇳🇦Namíbia vs Burkina Faso🇧🇫

🇿🇼Zimbábue vs Costa do Marfim🇨🇮

🇰🇪Quênia vs Uganda🇺🇬

🇩🇿Argélia vs Senegal🇸🇳 — Portal do Rugby (@portaldorugby) February 4, 2022

Quem já se classificou?