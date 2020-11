Tempo de leitura: 2 minutos

O XV feminino viverá um sábado de ação com um marco na Europa. Pela primeira vez, a seleção da Inglaterra jogará com transmissão em TV aberta inglesa, pela BBC. Inglaterra e França farão amistoso internacional (o primeiro de série de duas partidas), com o jogo chegando a uma nova audiência.

A partida do dia 14 será em Grenoble, na França, mas o favoritismo é inglês, após as Red Roses serem campeãs invictas do Women’s Six Nations, em contraste com uma campanha fraca da vice campeã França, que sofreu derrota tanto diante da Inglaterra (em solo francês) como contra a fraca Escócia. Ainda assim, as Bleues seguem como uma das potências mundiais e o jogo será importante para os dois países que já pensam na Copa do Mundo de 2021.

- Continua depois da publicidade -

Dia 14/11 – 10h15 – França x Inglaterra, em Grenoble

*Horário de Brasília

Histórico: 47 jogos, 33 vitórias da Inglaterra e 14 vitórias da França. Último jogo: França 13 x 19 Inglaterra, em 2020 (Women’s Six Nations);

Samoa e Tonga em campo de olho no Mundial

O sábado ainda será de jogo crucial na Oceania, com Auckland, na Nova Zelândia, recebendo o duelo entre Samoa e Tonga pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2021.

A seleção que vencer ganhará vaga na Repescagem Mundial, que valerá a última vaga no Mundial.

A partida será parte de uma rodada dupla que ainda terá amistoso das Black Ferns (a seleção da Nova Zelândia) com as New Zealand Barbarians.

Dia 13/11* – 22h00 – Samoa x Tonga, em Auckland (Nova Zelândia)

*Pelo horário de Brasília. O jogo será dia 14/11 na Nova Zelândia

Histórico: 2 jogos e 2 vitórias de Samoa. Último jogo: Samoa 68 x 07 Tonga, em 2018 (Oceania Rugby Women’s Championship);

Europeias aguardarão mais um pouco

O World Rugby confirmou o adiamento dos jogos restantes das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2021 na Europa.

Estavam marcadas três rodadas de Eliminatórias na Europa para dezembro, mas a pandemia obrigou a entidade mundial a postergar as disputas para o começo de 2021, em data a ser definida. A Copa do Mundo será na Nova Zelândia, começando apenas no dia 18 de setembro.

Dos 12 participantes, apenas 9 estão já definidos (Nova Zelândia, Austrália, Fiji, África do Sul, Estados Unidos, Canadá, França, Inglaterra e Gales), restando 3 vagas para serem disputadas no começo do ano, distribuídas do seguinte modo: