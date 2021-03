Tempo de leitura: 4 minutos

O Six Nations acabou, com um resultado desapontador para a França, que sai sem o título. O Top 14 por outro lado está chagando na reta final com quase tudo em aberto. A rodada foi ruim para o líder Toulouse (1º), surpreendido em casa pelo Montpellier (11º). Os occitanos agora veem o La Rochelle (2º), que bateu o Bordeaux (5º) na terra dos vinho se aproximar. No encalço dos líderes o Racing (3º) foi superado no país basco pelo Bayonne (12º) e agora divide a terceira colocação com o Clermont (4º), que venceu o Stade Français (9º) em Paris.

O período do Six Nations é sempre desafiador para o Toulouse, tradicionalmente a espinha dorsal da seleção francesa. Nesse final de semana as deficiências ficaram claras com a equipe sendo batida em casa pelo Montpellier por 29 a 16, sem jogadores chave a equipe vacilou na defesa e cometeu muitos penais. Aa equipe se mantém na liderança, mas vê o La Rochelle se aproximar, agora a apenas três pontos atrás. O Montpellier depois de um começo de temporada desastroso mostra alguma evolução, em crise técnica a equipe voltou ao básico apostando em um rugby pragmático focado no coletivo.

A rodada foi ideal para o La Rochelle, que bateu o Bordeaux fora de casa por 26 a 11 e assegurou a segunda colocação. O jogo foi marcado pelo intenso embate físico nos forwards, com a equipe da costa atlântica levando a melhor, destaque para o segunda linha Will Skelton que continua a evoluir se tornando o líder do bom pack do La Rochelle. O Bordeaux cai para quinta colocação, mas ainda em uma posição confortável na zona de classificação.

O Racing foi surpreendido pelo Bayonne no País Basco, com os donos da casa vencendo por 23 a 13. Os parisienses pagaram o preço de uma defesa desorganizada e a falta de eficiência no ataque, tiveram três tries anulados. Com o resultado o time da capital cai na tabela e vê os adversários se aproximarem. O Bayonne por outro lado evoluiu nas ultimas rodada e tem a permanência bem encaminhada.

O Stade Français recebeu o Clermont para um duelo chave e no final o time do interior levou a melhor batendo a equipe da capital por 34 a 27. O resultado coloca o Clermont na quarta colocação, e na disputa por uma vaga no top dois, enquanto praticamente acaba com as chances de classificação dos parisienses. A partida foi muito disputada, mas um vermelho, aos 34’ da segunda etapa para o Stade Français acabou por desequilibrar o jogo e dar a vitória para os amarelos.

No duelo entre adversários diretos o Lyon (6º), jogando em casa, levou a melhor diante do Toulon (7º), vencendo por 54 a 16. Com o resultado os donos da casa entram na zona de classificação empurrando o time da Provence para a sétima colocação, mesmo que empatadas em pontos. A partida foi decidida aos 28’ da primeira etapa quando o centro Ma’a Nonu recebeu o cartão vermelho, com um a mais o Lyon apenas precisou aproveitar os espaços, anotando sete tries. Com destaque para o ponta do Lyon Josua Tuisova que, jogando contra o ex-clube, infernizou a defesa anotando dois tries.

O Castres (11º) bateu em casa a Section Paloise (13º) por 38 a 33 em um jogo muito disputado e de bom nível técnico. Os donos da casa conquistam a sétima vitória em dez partidas e de candidatos ao rebaixamento começam a sonhar com uma vaga nas finais. A Section Paloise por outro lado perde a quarta seguida e na 13º colocação parece fadada a jogar a repescagem contra o vice campeão da Pro-D2.

O Brive (10º) é outra equipe que parece ter assegurado a permanência na primeira divisão. O time não teve dificuldades para bater em casa o Agen(14º) por 57 a 3 em uma partida de um time só. O Agen ao que tudo indica terá a pior campanha da história do Top 14 com risco de ser a primeira a equipe a terminar o campeonato sem vencer um jogo.

Top 14 – Campeonato Francês 2020-21

Stade Français 27 x 34 Clermont

Bayonne 23 x 13 Racing

Bordeaux 11 x 26 La Rochelle

Castres 38 x 33 Pau

Brive 57 x 3 Agen

Toulouse 16 x 29 Montpellier

Lyon 54 x 16 Toulon

Clube Cidade Jogos Pontos Toulouse Toulouse 20 66 La Rochelle La Rochelle 20 63 Racing Nanterre (Paris) 20 59 Clermont Clermont-Ferrand 20 59 Bordeaux-Bègles Bordeaux 20 53 Lyon Lyon 20 52 Toulon Toulon 20 52 Castres Castres 20 47 Stade Français Paris 20 45 Brive Brive-la-Gaillarde 20 44 Montpellier Montpellier 20 40 Bayonne Bayonne 20 39 Pau Pau 20 32 Agen Agen 20 2

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;