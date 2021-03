Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Os jogos atrasados foram finalmente disputados e agora o Top 14 tem todas as equipes em igualdade, melhor para o Toulouse (1º) que bateu em casa o Brive (10º) e se isola na primeira colocação, sete pontos do segundo colado. Empatados na segunda e terceira posição La Rochelle (2º) e Racing (3º) tiveram uma rodada difícil, batidos fora de casa por Castres (9º) e Toulon (6º) respectivamente.

O Toulouse continua a dominar o Top 14, mesmo com muitos titulares de fora a equipe não teve dificuldades para bater em casa o Brive por 42 a 17, com direito a ponto bônus ofensivo. O resultado foi particularmente importante porque com as derrotas de La Rochelle e Racing a equipe fica isolada na liderança, com sete pontos de distancia do segundo colocado.

A nove pontos da zona de classificação, o Castres ainda sonha com uma vaga nas finais. E nesse final de semana a equipe deu um passo gigante rumo as finais batendo em casa o La Rochelle por 22 a 15, com destaque para a atuação do abertura Benjamim Urdapilleta, que anotou quatro penais, o argentino segue com uma carreira sólida e apesar de não ter chances na seleção segue como um dos nomes mais conhecidos dos país no exterior. O La Rochelle sofre, pela primeira vez na temporada, duas derrotas seguidas e vê o Toulouse disparar na liderança.

Entre os líderes o Racing tinha a missão mais difícil, enfrentado o Toulon fora de casa. No final os mandantes levaram a melhor vencendo o por 25 a 21. A partida foi amarrada com as defesas levando a melhor sobre os ataques e no final o Toulon se mostrou um time mais dinâmica, principalmente devido a atuação do scrum-half Baptiste Serin, que comandou a o ritmo dos donos da casa. O resultado consolida o Toulon na disputa por uma vaga nas finais enquanto os parisienses ficam estagnados na terceira colocação.

O Clermont (4º) perdeu uma chance importante de se aproximar dos líderes, sendo batido fora de casa pelo Montpellier (11º) por 22 a 16. Os donos da casa conquistam a segunda vitória seguida e ainda tem um raro resultado positivo diante de uma equipe do Top 6, destaque para o desempenho da abertura Alex Lozowski que teve 100% nos chutes. O Clermont por outro lado perde uma chance importante de se aproximar dos líderes, que foram mal essa rodada.

Na sétima colocação e buscando uma vaga nas entre os finalistas o Lyon (7º) bateu o Bayonne (13º) no país Basco por 28 a 20. O resultado não representa o que foi o jogo, os visitantes dominaram as ações mas não conseguiram transformar o controle em pontos, deixando escapar um importante ponto bônus ofensivo. O Bayonne por outro lado continua na penúltima colocação, aparecendo cada vez mais como principal candidato a jogar a repescagem.

O Bordeaux (5º), mesmo sem brilhar, bateu em casa a Section Paloise (12º) por 29 a 23. Os donos da casa fizeram uma partida mediana, mas mesmo assim conquistaram uma vitória importante se mantendo na zona de classificação. A Section Paloise, que no início da competição aparecia como possível finalista, continua a cair e deve disputa com o Bayonne a penúltima colocação.

O Agen (14º) continua sua caminhada rumo ao pior desempenho da história. O Stade Français (8º), jogando em Paris, ficou com um a menos aos 16’ da primeira etapa depois que o segunda linha Paul Gabrillagues recebeu o cartão vermelho. Mesmo com um a mais o Agen não conseguiu ser competitivo perdendo por 40 a 21 cedendo o ponto bônus ofensivo. O Stade Français conquista um resultado importante, que poderia ter sido um grade vexame, e se mantém na luta pela classificação.

Top 14 – Campeonato Francês 2020-21

Montepplier 22 x 16 Clermont

Toulouse 41 x 17 Brive

Bordeaux 29 x 23 Section Paloise

Castres 22 x 15 La Rochelle

Bayonne 20 x 28 Lyon

Stade Français 41 x 21 Agen

Toulon 25 x 21 Racing

Clube Cidade Jogos Pontos Toulouse Toulouse 19 66 La Rochelle La Rochelle 19 59 Racing Nanterre (Paris) 19 59 Clermont Clermont-Ferrand 19 55 Bordeaux-Bègles Bordeaux 19 53 Toulon Toulon 19 52 Lyon Lyon 19 47 Stade Français Paris 19 45 Castres Castres 19 43 Brive Brive-la-Gaillarde 19 39 Montpellier Montpellier 19 36 Pau Pau 19 31 Bayonne Bayonne 18 30 Agen Agen 18 2

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;