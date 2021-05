Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS- Com 23 rodadas disputadas o Top 14 se aproxima do final da primeira fase, com muita coisa em aberto. Nas duas primeiras colocações Toulouse (1º) e La Rochelle (2º) continuam a reinar absolutos, as equipes, que se classificaram para a final da Champions Cup, entraram em campo distraídas e acabaram derrotadas fora de casa por Toulon (5º) e Montpellier (10º) respectivamente, melhor para o Racing (3º) que bateu em casa o Clermont (4º) reassumindo a terceira colocação e ainda sonha com uma improvável vaga direto nas semis. No meio da tabela as rodadas finais prometem ser emocionantes com apenas três pontos separando o 9º do 6º colocado.

O Toulouse, praticamente classificado para as finais do Top 14, se prepara para fazer a primeira final de copa Europeia em 11 anos. Assim a equipe viajou em tom festivo para enfrentar o Toulon, equipe luta por uma vaga nas finais, sendo punida com uma derrota por 44 a 10 com direito a ponto bônus ofensivo. Os donos da casa fizeram uma partida pragmática se aproveitando dos erros do Toulouse, que não jogou mal, mas vacilou em momentos importantes. A partida afetou pouco os occitanos que se mantém na primeira colocação, mas foi fundamental para o Toulon, que na quinta posição tem a classificação bem encaminhada.

O La Rochelle teve um fim de semana semelhante ao Toulouse. A pequena equipe da costa atlântica, a classificação para a final do troneio continental foi sem dúvida o maior feito de sua história. Tamanha emoção cobrou seu preço no jogo, fora de casa, diante do Montpellier com o time, que tem a melhor defesa do Top 14 sofrendo cinco tries e perdendo o jogo por 32 a 22. O Montpellier soma a sétima vitória seguida e dá um passo grande na luta contra a penúltima posição e uma possível repescagem contra o vice da segunda divisão.

O duelo em Paris entre Racing e Clermont colocava frente a frente o terceiro contra o quarto colocado e tinha tudo para ser um jogo disputado, o que se viu porém foi um passeio dos donos da casa que venceram por 45 a 19, retomando a terceira colocação e colocando fim a uma série de quatro derrotas. Os amarelos foram envolvidos pelo ataque do time da cidade luz, com destaque para o ponta Teddy Thomas que provocou o caos na defesa adversária principalmente diante do fullback o japonês Kotaro Matsushima que furou vários tackles em momentos importantes.

O Castres (6º) continua a ser a história de superação dessa temporada, a equipe, que chegou a estar na zona de rebaixamento bateu fora de casa o Lyon (9º) por 37 a 29 entrando apenas pela segunda vez na zona de classificação. O Lyon perde pela sexta vez seguida para o Castres, que tem se mostrado um adversário insuperável para os lobos, e estaciona na nona colocação vendo o top 6 mais longe.

O Bordeaux (7º) não se deixou abalar pela desclassificação na Champions Cup e bateu fora de casa sem dificuldades o Bayonne (13º) por 47 a 22. Na sétima colocação e a um ponto da zona de classificação o time da terra dos vinhos tem dois jogos a menos que os concorrentes, e de pende apenas de suas próprias forças para se classificar. Os bascos vacilam mais uma vez em casa e caem para a 13º colocação correndo risco de jogar a repescagem.

Na luta por uma vaga nas finais o Stade Fançais (8º) conquistou uma importante vitória fora de casa diante do Brive (11º) por 31 a 28. O resultado não reflete o que foi o jogo com os parisienses domando as ações, mas vacilando nos minutos finais. Na oitava colocação o time da cidade luz conquista um resultado importante fora de casa e se mantém na briga pela ultima vaga nas finais. O Brive alterna uma temporada de altos e baixos o time, depois de uma boa sequencia de resultados, cai de rendimento e vê a zona de rebaixamento se aproximar novamente.

Com apenas três jogos faltando o Agen (14º) tem grandes chances de se tornar a primeira equipe a terminar o Top 14 sem vencer. O time foi batido em casa pela Section Paloise (12º) por 47 a 7 e segue com apenas dois pontos na tabela. Os visitantes conquistam uma vitória importante e disputam com o Bayonne para ver quem vai ficar na repescagem.

Clube Cidade Jogos Pontos Toulouse Toulouse 23 72 La Rochelle La Rochelle 22 67 Racing Nanterre (Paris) 23 64 Clermont Clermont-Ferrand 23 63 Toulon Toulon 22 62 Castres Castres 23 59 Bordeaux-Bègles Bordeaux 21 58 Stade Français Paris 23 57 Lyon Lyon 23 56 Montpellier Montpellier 21 45 Brive Brive-la-Gaillarde 22 45 Pau Pau 23 41 Bayonne Bayonne 23 40 Agen Agen 22 2

