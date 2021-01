Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Depois de muito tempo o Top 14 teve uma rodada completa, com todas as quatorze equipes em campo. O fim de semana também teve um tom de despedida, com muitos dos jogadores iniciando a preparação para o Six Nations nas próximas semanas, o que deve enfraquecer as principais equipes em algumas rodadas. Em campo o Toulouse (1º) atropelou o Agen (14º) fora de casa e se manteve na liderança provisória, seguido de perto pelo La Rochelle (2º) que na costa atlântica não teve piedade do Bayonne (12º), com uma partida a menos a equipe ainda pode ultrapassar os occitanos. Na parte de baixo o Agen está praticamente rebaixado, lembrando que apenas o ultimo colocado cai direto, o penúltimo disputa uma repescagem com o vice-campeão da segunda divisão.

O Toulouse não teve piedade do combalido Agen vencendo fora de casa por 59 a 0, acumulando quinto ponto bônus ofensivo na competição e se mantendo na liderança provisória. O Agen, com apenas dois pontos, apostou em uma equipe jovem, composta principalmente de jogadores das categorias de base, os meninos lutaram muito mas não conseguiriam competir com a equipe occitana. O Six Nations está para começar e o Toulouse é a equipe que mais tem a perder com o maior número de jogadores convocados.

O La Rochelle recebeu a combalida equipe do Bayonne, que não jogava há quase um mês devido a um surto de COVID-19. Diante de um time muito prejudicado os atlânticos não tiveram dificuldades para vencer, por 40 a 3, garantindo um importante ponto bônus. A equipe tem um jogo a menos e pode tirar a liderança do Toulouse. Os Bascos ao que tudo indica vão disputar a penúltima posição.

O Racing (4º) recebeu o Bordeaux (6º) no que foi o melhor jogo da rodada. O time da terra dos vinhos conquistou a segunda vitória seguida em Paris diante do Racing, agora por 33 a 32. O jogo que teve cinco tries e belas jogados foi disputada até final e decididaa em um par de penais errados do fullback Kurtley Beale. A nota negativa fica por conta da lesão do segundo centro Virimi Vakatawa que pode desfalcar a seleção francesa. O resultado embola de vez a competição, sendo que o Racing que até pouco tempo buscava a liderança agora pode deixar a zona de classificação nas próximas rodadas.

O Toulon (3º) recebeu o Stade Français (8º) para uma partida fundamental para os dois times que acabou com os donos da casa vencendo por 35 a 13. A partida vinha equilibrada, com uma leve vantagem para os donos da casa, até que, no ultimo minuto da primeira etapa, o abertura Nicolás Sanches recebeu um vermelho depois de um tackle alto. O cartão decidiu o jogo e no segundo tempo os donos da casa controlaram as ações, destaque para o segunda linha Eben Ebzbeth que jogou improvisado na as, se mostrado muito versátil. Com resultado os parisienses veem a zona de classificação mais distante enquanto o Toulon sobe para terceira colocação.

A crise do Montpellier continua com a equipe batida em casa por 16 a 21 pelo Lyon. Os donos da casa sentem o peso da penúltima colocação e da possibilidade, mesmo que remota, de rebaixamento cometendo erros primários e falhando nas horas importantes. O Lyon não fez seu melhor jogo, mas o suficiente para bater um adversário enfraquecido, o resultado mantém o time vivo na luta por uma vaga nas finais.

O Castres depois de uma série de bons jogos sofre um choque de realidade, sendo batido fora de casa por Clermont por 59 a 19. Apenas os amarelos jogaram não dando chances para os visitantes, que mesmo evoluindo ainda estão muito abaixo tecnicamente. O Clermont segue lutando por uma vaga nas finais enquanto o Castres vê a zona de rebaixamento se aproximar.

No duelo dos desesperados o Brive levou a melhor batendo fora de casa a Section Paloise por 32 a 27. A partida teve ares de final, truncada com muitos penais e dois amarelos para cada lado. O Brive, que no inicio da temporada parecia um sério candidato ao rebaixamento abre um uma distancia saudável das ultimas posições, a Section Paloise segue o caminho inverso indo de azarão nas primeiras rodadas agora corre série risco de terminar nas ultimas colocações.

Top 14 – Campeonato Francês 2020-21

La Rochelle 40 x 03 Bayonne

Racing 32 x 33 Bordeaux

Clermont 59 x 19 Castres

Agen 00 x 59 Toulouse

Montpellier 16 x 21 Lyon

Pau 27 x 32 Brive

Toulon 35 x 13 Stade Français

Clube Cidade Jogos Pontos Toulouse Toulouse 15 52 La Rochelle La Rochelle 14 49 Racing Nanterre (Paris) 14 42 Toulon Toulon 14 42 Clermont Clermont-Ferrand 14 40 Bordeaux-Bègles Bordeaux 15 39 Lyon Lyon 14 38 Stade Français Paris 14 34 Brive Brive-la-Gaillarde 15 30 Castres Castres 15 29 Pau Pau 15 26 Bayonne Bayonne 13 22 Montpellier Montpellier 14 21 Agen Agen 15 2

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;